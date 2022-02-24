中國創新投資：台北地方法院宣判向心夫婦洗錢案無罪

其律師團隊(辯護人)發布簡短聲明如下:

首先感謝法院做出正確的認定——向心夫婦無罪。這個洗錢案，向心夫婦從未聲請調查任何證人，且3位法官僅開庭1次，就做出無罪決定，因為不論是從事實、證據、論理結構及法律適用，檢察官的起訴都是錯誤而不正確。

因為錯誤的起訴，使得向心夫婦目前仍處於遭限制出境的狀態，至今已長達823天，不能回家、不能工作。對於一個外地人而言，因案限制出境，難以合法居留的身分在台生活、就醫，這對人權影響非常重大，凸顯台灣法制還有改善空間。

向心夫婦偵查中違反國安法的共諜案，與這個洗錢案一樣，都是沒有任何犯罪事實的存在，檢察官先前也將共諜案作成不起訴處分。

辯護人認為，司法的功能就是要正確，不正確的起訴，對於人民、國家及被告，都是極大傷害。辯護人衷心期待檢察官尊重事實，對於無罪判決不要上訴，早日將洗錢案及共諜案落幕，讓向心夫妻能夠回家。