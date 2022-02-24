【產經直播】市況動盪 港股易跌難升？
2022年02月24日 12:03
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俄烏局勢持續升溫，市場面對政局不穩之餘，美國加息步伐又如箭在弦，加上本港疫情大爆發，港股繼昨日(23日)反彈後，周四(24日)又再無以為繼，跌穿23,000關，港股面對重重難關，走勢都係易跌難升？
通脹猛於虎，加上「烏」雲密布之下令環球風險胃納下降，資產趨向避險，金價一度衝上8個半月來高位，買黃金怕高追，買磚頭又怕銀彈唔夠？吼三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)都可以加強倉位防守力？
因應地緣政局惡化，國際油價抽升，隔晚紐約期油及布蘭特期油再升逾100美元大關；雖然美國研究進一步釋出戰略石油儲備，但油價強勢，突破100美元大關都只不過係時間問題？唔想錯失升勢，揀三星標普高盛原油ER期貨ETF(03175)有咩優勢？
阿里巴巴(09988)周四(24日)派發最新一份成績表，市場預計，集團第三財季非國際會計準則淨利潤料跌，按年下跌約17%至36%，加上憂慮內地監管政策再出招，阿里業績仲博唔博得過？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及光大證券國際財富管理策略師溫傑，為你拆解市況。
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