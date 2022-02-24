利嘉閣：下月樓價指數跌幅料擴大　首季或瀉4%

利嘉閣陳海潮表示，疫情肆虐，樓市當災，樓價跌幅顯著並料持續擴大，差估署今日公布的最新數據顯示，2022年1月份私人住宅售價指數報388.9點，較去年12月的393.4點再跌1.14%，連跌4個月，自去年9月份的歷史高位累跌2.31%，創下近11個月新低。

陳海潮指出，1月份差估署樓價指數跌幅顯著擴大至逾1%，為自2020年3月起計，23個月以來的最大單月跌幅，跌勢主要反映了12月中旬至1月上旬期間Omicron變種病毒在港出現且越趨嚴峻，至1月上旬更在社區爆發，令港府再度收緊限聚措施而打沉交投量價所致。

有見1月下旬至2月上旬疫情更加急轉直下，確診宗數幾何級數式上升，多了心怯的業主加大減價幅度賣樓，故料下次公布的2月份樓價指數將進一步下挫，跌幅有機會再擴大至約1.5%。整個第一季樓價有機會累積瀉達約4%。

但預期疫情在第二季起可逐步轉緩，而配合昨日《財政預算案》進一步放寬按保樓價上限至1,200萬元的物業，相信當疫情受控後，積聚的購買力將大舉釋放，帶動樓市量價出現報復式反彈，初步估計全年樓價最終仍有機會看升約5至8%。