港交所去年純利125.35億元創新高　派第2次中期息4.18元

期內收入及其他收益總額創210億元新高，較2020年上升9%；平均每日成交額達1,667億元，較2020年上升29%，創新高；2021年全年市場總成交額創41.2萬億元新高，較2020年增加28%。

至於滬深港通去年成交額及平均每日成交額均創新高，北向交易及南向交易的成交額分別達27.6萬億元人民幣及9.3萬億港元，較2020年升31%及70%；2021年平均每日成交額分別達1,201億元人民幣及417億港元，較2020年升32%及71%。債券通北向通成交量也創下新高，平均每日成交額達266億元人民幣，較2020年升34%。

儘管去年下半年受到宏觀環境影響市況略為回軟，香港首次公開招股市場全年繼續錄得穩健成績，2021年新上市集資總額達3,314億元。踏入2022年，目前仍有大批公司籌備來港上市，尤其是來自新經濟領域的公司和中概股來港上市的申請。

展望2022年，主席史美倫稱，全球經濟預期將會持續復甦，惟疫情發展不明朗、地緣政治風險持續、外遊限制，以及預期加息等因素均會對集團來年業務構成影響，為港交所帶來不少挑戰。

港交所董事兼集團行政總裁歐冠昇表示，未來10年間，中國內地資本市場的規模可望由現在的大約30萬億美元，增至超過100萬億美元，預計未來數年將會見到內地儲蓄釋放、進出中國的跨境投資增加，以及中國企業創新提速；外資對內地經濟及資本市場的參與預計也會增加，增加速度可能是前所未有。因此，港交所在亞洲以至全球的資本市場持續發展上將扮演比以往更加重要的角色。