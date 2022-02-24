報告：全球僅28%私募基金完成ESG整合　成本及資源成障礙

環境、社會及企業管治(ESG)的需求日益增加，富信集團研究報告顯示，雖然95%私募基金的財務總監(CFO)意識到其有限合夥人(LP)認同ESG的重要性，惟擔心成本及資源方面的限制，當中僅28%已完成ESG整合過程。

報告亦發現84%的CFO指其公司已制定ESG、企業社會責任(CSR)或可持續發展政策，惟成本和資源方面的限制，是將ESG納入投資流程的最大障礙，當中超過一半CFO同意這方面的限制構成ESG過程的最大挑戰。緊隨其後的是管理多個ESG數據來源的複雜性、以及如何量化和監控ESG實施過程。

富信集團警告，私募基金如無法滿足有關ESG的要求，未來將在競爭上處於劣勢，並可能遭受監管壓力。不過，不少CFO已意識到轉變的迫切性，其中近2/3的CFO正在加大對科技基礎的投資，以滿足對處理ESG數據的需求。超過一半CFO則計劃擴大內部財務團隊的規模。除加強吸納人才外，近50%的CFO表示他們計劃透過科技和營運的外判服務支援公司團隊。

另外，投資者對整合ESG的期望包括多元化與包容性(D&I)，超過3/4受訪者同意性別平等是評估投資機會的關鍵或重要考慮因素，相約的受訪人數則要求將每天、每周或即時的數據納入D&I當中。