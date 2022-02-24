港交所：4月推非港元計價期貨及期權產品假期交易

他提到，背靠中國市場是港交所最大優勢，滬深港通及債券通成交額於年內雙雙創新高，港交所將繼續發揮「超級聯繫人」的作用。雖然新股市場於去年下半年受整體市場氣氛影響有所放緩，但正在審核的上市申請數目仍創出新高。港交所仍是全球領先的集資中心之一，尤其是吸引了許多新經濟及生物科技公司來港上市，並不斷完善上市機制，今年已引入特殊目的收購公司(SPAC)的上市制度。

歐冠昇又說，港交所為全球投資者推出多項新產品及措施，例如MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約、恒生科技指數期權、小型美元兌人民幣(香港)期貨合約等，積極鞏固其作為亞洲首選的交易所及風險管理中心的地位，並計劃於今年4月推出非港元計價期貨及期權產品假期交易服務。

集團財務總監劉碧茵形容，2021年是港交所豐收的一年。收入及其他收益達210億元，按年增長9%；EBITDA按年上升11%至163億元。她指出，港交所於2021年加格拉斯哥淨零金融聯盟(GFANZ)，承諾在2050年前實現淨零排放(Net-zero)，期待繼續在亞洲及全球的可持續金融生態圈中發揮重要作用。去年共有95隻綠色或環境、社會及企業管治(ESG)相關債券上市，集資額達2,826億元，分別按年飆升4.27倍及3.23倍。