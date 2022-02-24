【俄烏戰雲】瑞信邵志銘：建議投資者短期按兵不動

俄羅斯總統普京周四授權在烏克蘭東部開展軍事行動，對於俄烏兩國衝突正式爆發，瑞信大中華區投資總監邵志銘表示，短期內建議投資者審慎監察俄烏局勢發展，暫時不要採取行動，因為不確定性高企，任何美國及俄羅斯之間的潛在討論或制裁，都會導致目前的局勢進一步升溫。

邵志銘接受外媒訪問時表示，目前要做好風險管理，預計市場情緒會維持疲弱，直至有關局勢的後向明確。

他稱，目前中國市場面臨幾個基本面問題，包括採購經理指數(PMI)依舊未見改善迹象，及房地產市場違約持續，不利本地消費。然而，由去年12月至今，有多個內地大型省份宣布一些財政刺激措施，包括一些專注新能源、數字基礎設施項目，這些項目將會成為中國未來幾個月的經濟增長動力。因此，雖然該行對中國股票配置持中性看法，但較為看好能夠受惠於此的基建股。惟對消費、房地產板塊持謹慎看法，建議選擇性投資。

市場過去一段時間不斷押注中科技股見底，但不幸地恒生科技指數依舊尋底，邵志銘說，「目前要關注的是尚有不到兩周召開的全國兩會，雖然不預計有任何驚喜，但如果(當局)宣布或者暗示在一些科技、衛生保健及教育行業的監管改革已取得成功...對這些股份將會是好消息」。但他直言，俄烏局勢讓市場存在下行風險，在內地未有任何明確的聲明之前，投資者在目前撈底是毫無意義，籲暫時不要採取行動。