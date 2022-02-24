萊坊稱防疫措施減樓市熱度　惟中環商廈受惠中概股回流

萊坊發布最新的《香港每月物業市場報告》，由於政府再度收緊社交距離措施，住宅市場的業主和準買家紛紛擱置銷售和置業計劃，令查詢和睇樓量急劇下跌，而甲級寫字樓的租戶普遍持觀望態度，令香港島的寫字樓空置率高達8.5%。

雖然去年第四季寫字樓租賃市場的增長勢頭，無可避免被疫情拖累，但在金融和虛擬貨幣公司急速發展的環境下，預料在美國上市的內地企業將重返中環，中環的甲級寫字樓租金，尤其是超甲級寫字樓的租金水平將繼續回升，相信趨勢將持續到2023年的年中。

住宅物業市場方面，由於第5波疫情爆發，一手和二手住宅物業市場活動突然放緩。一手住宅銷售量按月下跌28.6%，達至1,081宗，主要是由於農曆新年前新盤推出的數量有限。二手市場亦有少數賣家對後市悲觀且大幅減價將單位出售，令部分藍籌屋苑出現低市價成交個案。

此外，報告亦指出，隨着疫情爆發，由周四(24日)起，根據「疫苗通行證」計劃，只有已接種疫苗的人士才可以進入商場、超市及其他指定場所，措施嚴重抑制了消費者的信心，影響客流量，將對零售業及地區商場銷售額造成影響。