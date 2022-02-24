【俄烏戰雲】星展謝家曦：糧食能源價飆　港人或捱貴貨

俄烏局勢急轉直下，俄羅斯總統普京於本港時間周四(24日)早上對烏克蘭宣戰，市場擔心作為全球「糧倉」及「油庫」的東歐地區陷入戰火，從而推高全球糧食及燃料價格。星展香港經濟師謝家曦預期，局勢不穩將推高布蘭特原油價格觸及每桶110美元水平，依賴能源進口的內地或再需要捱貴價能源，尤其是對下遊行業的影響較大。

謝氏指，中國是石油進口大國，亦是工業大國，故能源價格飆升必定影響中國經濟，尤其是內地春節長假後復工，亦大大增加能源需求。他指，中國經濟增長放緩，加上部分省份仍受疫情影響，1月份居民消費價格指數(CPI)按年漲幅放緩至不足1%，惟反映上游物價的生產物價指數(PPI)升至9.1%，兩項數據出現「鉸剪式」分歧，能源及原料價格上升，上游企業成本仍可轉嫁下流企業，惟下流企業則難以再轉嫁消費者。

同時，隨着全球經濟逐步復甦，外國工廠復工亦搶佔部分內地工廠生意；而內地零售行業間競爭亦十分激烈，亦成為下游企業盈利進一步收窄的原因。

香港方面，謝氏解釋由於本港消費物價指數(CPI)計算權重主要集中於租金及糧食價格，惟疫下本港租金價格持續受壓，加上失業率或再次回升，預期全年通脹僅為2.2%。另外，雖然本港進口東歐的糧食數量不多，惟預期全球糧食價格脹升，將一定程度影響本港由其他地方進口的食品價格，港人未來或要捱貴貨。