道期跌逾700點 油價觸103美元
2022年02月24日 16:12
東網電視更多新聞短片
美匯指數報96.6；港匯見7.8092；離岸人民幣(CNH)報6.3186；美元兌日圓報114.62；歐元企1.1246，英鎊處1.3477。金價報1,943美元。布油報102.55美元，紐油報97.19美元。比特幣企3.5萬美元水平。道指期貨跌703點。
●市後關注點
21:30 美國當周首次申領失業救濟人數
23:00 美國1月新屋銷售
●恒生指數全日收報22,901點，跌758點或3.21%。國企指數收報8,030點，跌286點或3.44%；科技指數收報5,069點，跌229點或4.33%。主板成交1,769億港元。https://bit.ly/3sdVPoy
-港交所去年純利125.35億元創新高，派第2次中期息4.18元。
-花旗指俄烏緊張局勢，或利好中鋁股價。
-希慎興業去年轉賺13.8億元，派第2次中期息1.17元。
-東亞銀行去年多賺45%，派第2次中期息35仙。
-361度發盈喜，料去年應佔溢利按年升逾35%。
-百威亞太：未受供應鏈問題影響，續拓內地高端細分市場。
-摩通下調玖紙目標價至13.5元。
●滬綜指收跌59點，傳媒娛樂股領挫4.6%，水泥及釀酒股跌逾3.5%，金融及地產股跌逾2%，生物製藥股跌1.4%。https://bit.ly/3p80Tsz
●中國經濟：
-報告：中國共享經濟規模去年增9.2%，外賣佔餐飲消費逾兩成。
-內地要求網約車及貨運車平台公司向社會公開計價規則等。
-內地今年續保持調控政策連續和穩定，推進供給側結構改革。
●去年全球債務升至2,363萬億元創新高，中國佔近兩成。
●報告：全球僅28%私募基金完成ESG整合，成本及資源成障礙。
●長和李嘉誠蟬聯香港首富，身家逾2,800億元。
●俄烏局勢：
-莫斯科交易所開市半小時跌3成半，即停交易。
-烏克蘭貨幣今年貶值8%，創7年新低。
-俄羅斯股市指數挫4成，央行禁沽空。
●傳花旗美國已接種疫苗員工4月將重返辦公室。