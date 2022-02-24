新地半年多賺11%　中期息1.25元

撇除投資物業公平值變動後的基礎盈利為148.18億元，按年下跌15.23%。其中，物業發展溢利按年減少38.07%至76.58億元，期內合約銷售約230億元。淨租金收入按年升約2%至97.28億元。

集團表示，近期新冠變種病毒Omicron肆虐，令本港的經營環境更具挑戰，會採取更多措施，提高旗下住宅和商用物業的衞生標準，確保住戶、顧客、租戶和員工有安全而舒適的環境，亦會積極與商戶保持緊密溝通，並因應不同情況，推出適切措施支持他們。

又指，今年是集團在香港上市50周年，是重要的里程碑。一如以往，集團會信守對香港的承諾，秉持「以心建家」的信念。對內地和香港的前景充滿信心，並會繼續在國家投資。將繼續加強物業發展業務，在機會合適時選擇性購入土地。。一如

以往，集團在內地和香港的新項目會在準備就緒後推出市場。在未來10個月，集團計劃在香港推售的主要項目包括北角海璇的新期數、何文田PrinceCentral、WetlandSeasonsBay第三期等。

內地方面，上海ITC樓高220米的寫字樓預計在今年中落成；南京市南京安達仕酒店和南京國金中心商場均計劃在今年下半年開始分期開業。