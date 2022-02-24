香港1月份出口貨值漲近兩成　進口升9.6%

政府統計處公布對外商品貿易統計數字顯示，2022年1月份本港整體出口出口貨值為4,595億元，按年升18.4%；商品進口貨值為4,529億元，按年上升9.6%。2022年1月份錄得有形貿易順差66億元，相等於商品進口貨值的1.5%。

1月份輸往亞洲的整體出口貨值上升18.1%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是印度（升94.3%）、台灣（升52%）、新加坡（升47.6%）、越南（升44.4%）和韓國（升40.8%）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升10.9%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升41.4%）。

政府發言人表示，2022年1月商品出口貨值按年進一步上升18.4%，輸往內地、美國、歐盟及其他主要亞洲市場的出口均明顯增長。然而，農曆新年的時間相較去年有異，或會對上述數據造成一些扭曲。待取得2月的貿易數字後與一月的數字合併分析，將能更清楚反映實際情況。

發言人稱，展望未來外部需求持續恢復應為香港的出口表現提供支持。然而，反覆的疫情及其對環球供應鏈和運輸造成的干擾仍是主要的憂慮。歐洲地緣政治局勢轉趨緊張、中美關係發展，以及主要經濟體的貨幣和財政政策取向也值得關注。政府會密切留意情況。