港交所：短期波動刺激衍生產品交投　疫下如常運作

市場關注香港一旦「封城」應對，歐冠昇強調，作為市場基建，有為不同情景設立應急方案，「幾乎所有情況都能營業」，現時情景沒有影響港交所業務，而員工亦可以遙距工作，所有工作如常運作。

不少金融機構面對人才流失。歐冠昇坦言，香港出入境限制為招聘帶來困難，加上近年本港金融業界發展訊速，專業人才競爭加劇，去年員工流失率較以往高，但已在近月放慢，強調情況可控，並會盡力爭取人才。

他指出，港交所不會再以3年周期講述發展計劃，並預告在3月底舉行「企業日」，以交代戰略發展及長遠發展的舉措。

新股市場在去年下半年開始放緩，並延續至今年初。歐冠昇認為，企業上市步伐受市場氣氛影響，今年宏觀市場面對不少挑戰，包括通脹、加息、新冠肺炎疫情、地緣政治局勢持續緊張等，但目前排隊上市申請的數量有約160宗，形容是健康水平，但難以估計今年上市宗數。

本港自今年起容許特殊目的收購公司(SPAC)上市制度，歐冠昇指出，現已收到7宗相關上市申請，是一個良好的開始，預期今個季末可以見到首隻SPAC掛牌，惟具體時間表仍視乎公司意向，強調港交所是以優質的SPAC為目標，不預期有大量公司透過SPAC形式上市。

港府研究擴大「未盈利創科公司」主板上市，歐冠昇指出，在本港現行制度下，這類公司不符合盈利要求而未能上市，但認為當中不乏具規模且高質素的先進技術公司，而其潛在增長空間亦非常可觀，目前正進行相關的研究工作。按慣例，會就分析潛在的市場及需求，再與業界不同持份者商討，包括證監會，再向市場進行公眾諮詣，過程至少數個月，目前未有確實時間表，但期望能加快整個過程，以把握市場的機會。

對於港股通以人民幣計價。歐冠昇表示，正與不同的監管機構研究提升港元及人民幣同步計價股票的流通性。他說，現時內地投資者參與南向通時，需要將資金兌換成港元才能交易，匯率的波動，會引起市場不便，相信當措施落實，有助促進人民幣流動性。