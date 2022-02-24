MIRROR狂潮下　電盈免費電視業務首賺錢

電盈的免費電視及相關業務不僅是ViuTV，2018年(即MIRROR出道的一年)開始還擴展至藝人管理、活動和表演。2021年該分部的按年增長1.52倍至8億元，其中廣告收益增加超過一倍至6.15億元。單計下半年，分部收益更按年大漲1.9倍至5.44億元。

儘管電盈的公告沒有明確量化MIRROR實際的收入貢獻，但花了不少篇幅講這個男團，指隨着MIRROR的成功及其他新晉藝人開始冒起，其藝人管理及活動業務發展蓬勃。去年第3季，首50大廣告客戶中有13個起用電盈的藝人作推廣，其中包括滙豐銀行、三星及麥當勞，因此藝人管理及活動業務的收益較2020年增加接近10倍。

當然，以廣告佔了6.15億元計，藝人管理及活動業務的收益不會超過1.85億元。

電盈去年全年收入增長7.41%至386.54億元，純利10.39億元，按年虧轉盈，每股末期息按年增加20.39%至27.69仙。