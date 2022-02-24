搶佔綠債市場！網上理財平台設多項優惠

港府發行首批綠色零售債券於3月起才接受認購，已有網上理財平台提早「接飛」搶客！陸金所香港宣布，即日起至3月10日，投資者經應用程式認購綠色債券，均可獲豁免6項收費，包括提早贖回費、代收利息費、存入費、託管費、到期贖回費、以及首6個月內沽出經紀費。

公司另為現有客戶提供額外優惠，在3月10日前邀請一名新客戶成功註冊，兩人均可以「0本金」融資認購綠色債券，最多可抽4手，認購1至3手須付50元融資認購費，而認購4手則可免融資認購費，變相最高可獲「8免」優惠。

此外，首200名通過應用程序成功認購綠色債券的投資者，可以獲得一張8%基金投資收益券。至3月11日，成功認購綠色債券，其帳戶資產總值介乎50萬至100萬，可額外獲得5美元專業投資者(PI)產品投資現金券，多於100萬資產則可獲得10美元PI產品投資現金券。

綠色零售債券僅限香港居民認購，年期3年，每手入場費為1萬港元。每半年派息1次，派息與本地通脹掛鈎，息率不會少於2厘。3月11日下午2時結截止認購，將於3月22日發行，3月23日在港交所上市，並可在二手市場進行買賣。