香港電訊料今年5G客戶佔比達30%　資本開支有下降空間

香港電訊去年全年期末後付客戶(月費計劃)的每月每戶平均收入(ARPU)上升1.63%至187元，主要由於5G服務計劃月費提升所致。公司在去年11月推出結合擴增實境(AR)技術的數碼企劃「csl. 5G x MIRROR」，得到客戶的熱烈反饋，進一步推動期內5G計劃的訂戶人數。

此外，受惠公司推出5G名人升級計劃，截至1月，5G客戶數量共有75.6萬名，佔月費計劃客戶基礎的23%，較去年12月底時68萬名有所提升。董事總經理許漢卿在線上業績會議上表示，對5G客戶增長審慎，料今年5G客戶數量佔月費計劃客戶基礎提升至30%。對於部分同業展開5G價格戰，公司着重其5G網絡的速度及可靠度，相信顧客亦能分辨出其5G網絡與其他供應商的分別。

去年全年資本開支為24.58億元，比前年同期的24.37億元增加，主要用於拓展和加強5G網絡，加上計入Now TV業務整合的全年影響，整體資本開支於年內微升1%，同時期內電訊服務業務的資本開支下降，符合廣泛覆蓋的本地光纖網絡及國際電纜系統的資本開支周期，許漢卿相信，相關資本開支仍有減低空間。