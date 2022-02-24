【俄烏戰雲】金融市場大冧　分析師推薦多個保本方法

俄烏大戰慘烈，金融市場亦是一片腥風血雨，勢估不到21世紀仍有如斯悽厲的戰爭場面在相對文明的國家之間發生。作為升斗市民，有甚麼方法可以盡量保住自己的資產不遭損失。

自俄羅斯總統普京下令對烏克蘭東部實施軍事行動後，避險需求飆升，美元隨美國國債及黃金上升。俄國盧布則跌至2016年來最弱水平，而亞洲股市乃至美國股市都全線下跌。

多數分析師都呼籲投資者避險，估計隨地緣政治危機加劇全球通脹壓力，由歐洲股市到大宗商品貨幣等所有資產都將進一步下跌。

緣政治危機加劇全球通脹壓力，從歐洲股市到大宗商品貨幣等所有資產都將進一步下跌。

Oanda駐新加坡高級市場分析師Jeffrey Halley在一份研究報告中說，「世界各地通脹率飆升的時機，簡直再糟糕不過」， 若烏克蘭局勢迫使中央銀行停止貨幣政策正常化，滯脹衝擊很快就會到來。

以下是一些策略師的建議策略。當中瑞穗銀行駐香港亞洲首席外匯策略師張建泰表示，「賣出歐元兌美元」。 如果危機加深，歐洲央行向鷹派的轉變或會退縮。

澳新銀行駐新加坡信用策略師Kaveh Namazie則指，「避險情緒進一步升溫、流動性差及買家稀少，將成為當前烏克蘭局勢對亞洲美元信貸市場的一些短期影響因素」。長期而言，戰爭令物價上升，特別是在淨出口大國俄羅斯捲入其中。石油和其他大宗商品已出現這種情況，有可能影響到全球央行的行動，包括美國聯儲局。

華僑銀行駐新加坡外匯策略師Terence Wu則建議，短線持有歐元兌美元和沽空日圓，以對沖緊張局勢進一步升級。緊張局勢升溫或令高企的商品價格重新確立避險格局，令澳元和新西蘭元承壓。

Cambiar Investors LLC.首席投資官Brian Barish指出，會買一些股票，因為烏克蘭在經濟等方面，對西方並不重要。鑑於歐盟對俄羅斯天然氣的依賴，歐盟沒有太多選擇，而由軍事實力上來說，亦肯定做不了太多事。

最後，Global CIO Office首席執行官Gary Dugan表示，他會將美國和歐洲股票換成現金。鑑於對烏克蘭的直接風險有限、寬鬆貨幣環境及經濟重新開放，亞洲股市可作為「防禦性品種」