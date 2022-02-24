辣招鬆綁即沽！美孚新邨兩房戶賺52萬離場

二手業主加快出貨，荔枝角美孚新邨兩房單位，持貨約3年即沽，減價20萬元，剛以648萬元售出，期內只升值約8.7%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島1座極高層G室，實用面積約455方呎，兩房設計，獲本區客以1.97萬元承租，呎租約43.3元，新租客為本區客。

●世紀21日昇陳卓峰指，北角百福花園百佳閣高層B室，實用面積約543方呎，兩房間隔，以893萬元沽出，呎價約16,446元，原業主於2016年10月購入，當時作價675萬元，持貨5年多帳面獲利218萬元，期內升值約32%。

●中原石修文稱，跑馬地比華利山D座高層2室，實用面積約1,432方呎，套四房間隔，可遠望海景，叫價4,480萬元，最終以4,380萬元連車位易手，呎價約30,587元，新買家屬於換樓客，原業主於1991年以395萬元買入，持貨約31年帳面獲利3,985萬元，單位升值超過10倍。

●中原盧宏基指，受疫情嚴峻影響，二手交投緩慢，個別業主願意擴大議價空間，西區寶翠園2座高層C室，實用面積約667方呎，兩房間隔，望山景，以月租3.2萬元租出，呎價約48元，原業主於2001年以420萬元買入單位

●香港置業張偉倫表示，堅尼地城怡峯中層A室，實用面積約818方呎，套三房連多用途房間隔，以約2,100萬元放盤近一年後，減價100萬元，以約2,000萬元易手，呎價約24,445元。

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九龍區

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨2月暫僅錄4宗買賣，該盤1期百老匯街17號中層A室，實用面積約467方呎，兩房間隔，望橋景，開價668萬元，剛以648萬元售出，呎價約13,876元，原業主於2019年1月以596萬元購入，SSD鬆綁即沽，帳面僅獲利52萬元離場。

●香港置業陳渝東表示，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道14號低層B室，實用面積約657方呎，三房間隔，以約2.25萬元放租約1個月，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約1,500元，以2.1萬元租出，呎租約32元。

●中原程智聰指，深水埗富匯居高層A室，實用面積約271方呎，一房間隔，原先叫價502萬元，累減34萬元或7%，以468萬元成交，呎價約17,269元，新買家為外區客，一直尋找市區細價單位，議價後入市自用。

●市場消息稱，尖沙咀港景峯3座高層F室，實用面積約543方呎，屬「大兩房」間隔，俯覽整個西九龍文化區及海景，用家見新按揭政策放寬至1,200萬內可做8成，睇好後市，故即晚決定承接，成交價1,180萬元，呎價約21,731元。

●中原黃家全表示，旺角SKYPARK中層C7室，實用面積約315方呎，開放式間隔，最新以600萬元成交，呎價約19,048元，原業主於2015年8月以577萬元購入上址，持貨6年半帳面僅獲利23萬元離場。

●中原范鎮培指，牛池灣清水灣道8號低層G室，實用面積約647方呎，三房間隔，最初開價1,160萬元，現降價72萬元，以1,088萬元成交，呎價約16,816元，新買家見新財案放寬按保，首期由四成變兩成，加上原業主議價空間大增，議價後即拍板入市自用。

●利嘉閣鮑允中透露，牛頭角淘大花園G座高層7室，實用面積約375方呎，兩房間隔，望樓景，開價630萬元，現減價22萬元或約3.5%，以608萬元沽出，呎價約16,213元。新買家為同區業主，為兒子添置物業，方便自己「湊孫」。

●香港置業胡耀才稱，啟德嘉匯1座高層F室，實用面積約372方呎，一房間隔，望內園景，以約1.6萬元放租10天後，區外客洽詢，雙方經議價後減價1,000元，以1.5萬元承租，呎租約40.3元。

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新界區

●利嘉閣羅志雄表示，將軍澳維景灣畔11座低層C室，實用面積約530方呎，兩房間隔，望園景，原先開價900萬元，經議價後減價50萬元或5.6%，最終以850萬元易手，呎價約16,038元。

●香港置業表示，將軍澳海天晉6B座中層A室，實用面積約579方呎，兩房半間隔，望海景及內園景，以1,240萬元放盤約兩個月，即獲區內客接洽，議價後減價102萬元，以約1,138萬元成交，呎價約19,655元，買家為首置客。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢銀海山莊10座A室，實用面積約680方呎，套兩房間隔，望海景，原先叫價1,450萬元，其後減價232萬元，減幅達16%，終以1,218萬元連車位成交，呎價約17,912元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山新港城R座中層4室，實用面積約503方呎，三房間隔，放盤4個月，當時叫價860萬元，累減60萬元或減幅約7%，以800萬元成交，呎價約15,905元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區2月至今暫錄約40宗二手買賣，對比上月全月錄約90宗明顯減少，其中天宇海7B座中層A室，實用面積約750方呎，三房間隔，開價約1,168萬元，財案後以1,091.8萬元售出，呎價約14,557元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山天宇海單號獨立屋，實用面積約1,287方呎，四房間隔，放盤1個月，原叫租4.5萬元連車位，終以月租3.8萬元租出，呎租約29.5元，業主於2012年10月購入上址，當時作價1,528萬元。

●世紀21奇豐趙詠欣透露，馬鞍山公屋耀安邨耀欣樓低層1室，實用面積約443方呎，兩房間隔，放盤兩星期，原先於已補價自由市場叫價460萬元，減價20萬元，獲買家以440萬元承接，呎價約9,932元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田第一城39座高層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，放盤時叫價610萬元，放盤5個月，累減61萬元，減幅約10%，獲買家以549萬元承接，呎價約18,059元，原業主於2018年1月以518萬元購入，持貨約4年帳面獲利31萬元，期內升值約6%。

●中原侯惠良表示，沙田第一城2月至今暫錄約25宗買賣，最新於預算案後19座低層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以520萬元易手，呎價約15,902元，原業主則於2019年2月以498萬元購入，持貨約3年帳面獲利約22萬元，期內升值約4.4%。

●中原周家傑表示，沙田御龍山剛錄2月錄首宗買賣，單位為11座中層D室，實用面積約495方呎，兩房間隔，望山景，開價約930萬元，議價後以925萬元易手，呎價約18,687元。

●利嘉閣黃偉基稱，火炭駿景園6座高層D室，實用面積約1,041方呎，套三房連工人套房間隔，望山景，以1,399萬元沽出，呎價約13,439元，原業主見疫情嚴重，便減價放售，最終低市價約5%獲承接。

●世紀21柏宇黃學宇指，大埔新峰花園15座高層E室，實用面積約682方呎，三房間隔，以813萬元易手，呎價約11,921元，新買家原本也居住同屋苑，一心想換同大單位，考慮不久便拍板購入。

●世紀21宇田蔡偉文稱，大埔公屋富善邨善翠樓高層12室，實用面積約490方呎，兩房間隔，原先未補價第二市場開價393萬元，放盤約2個月，減價23萬元，減幅約6%，獲用家以370萬元承接，呎價約7,551元。

●中原方翰達透露，大埔富萊花園剛錄2月首宗買賣，屋苑3座中層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，上月叫價約660萬元，議價後以636萬元沽出，呎價約14,756元，新買家為上車客，見原業主提供議價空間，即購入單位自用。

●中原洪文鋒指，粉嶺花都廣場2月錄約8宗買賣，粉嶺及上水區則暫錄約27宗，屋苑2座高層E室，實用面積約370方呎，兩房間隔，議價後售545萬元，呎價約14,730元。

●利嘉閣黃靜顏透露，上水居屋旭埔苑H座低層2室，實用面積約546方呎，兩房間隔，原先於已補價自由市場開價580萬元，減價至560萬元後，終以528萬元沽出，累減52萬元或約9%，呎價約9,670元，屋苑現時約有8個單位放售，入場費由545萬元起。

●中原王勤學表示，昨日財政預算案推出多項樓市措施，元朗區即錄得4宗二手買賣，包括世宙1座低層K室，實用面積646平方呎，套三房連儲物房間隔，叫價920萬元，新近以912萬元沽出，呎價約14,118元，新買家為用家。

●市場消息透露，元朗YOHO Town第5座高層C室，實用面積約393方呎，兩房間隔，開價800萬元，外區首置客還價至703萬元成交，較開價低約12%，呎價約17,888元。

●祥益黃肇雯稱，天水圍嘉湖山莊翠湖居3座低層B室，實用面積約633方呎，日前獲區內客以月租1.34萬元承租，呎租約21.2元，租客鍾情單位附設裝修，傢俬電器齊全，加上業主願意調整租金，減租600元，決定承租單位。

●祥益袁思賢指，屯門錦華花園B座高層1室，實用面積約353方呎，獲區內客見單位附設裝修，可即租即住，即睇即以月租1.1萬元租入單位，呎租約31.2元。

●市場消息透露，大圍聚龍居12座中層C室，實用面積約736方呎，套三房間隔，原業主最初心儀1,200萬元放售，但眼見疫情打擊下，大幅減價170萬元至1,030萬元成交，低叫價14%，較市價低一成，呎價約13,995元。

●中原麥耀倫指，荃灣愉景新城2月錄得7宗買賣，將追平上月全月8宗，屋苑11座高層G室，實用面積約493方呎，兩房間隔，原業主於上月放盤，叫價780萬元，原先態度頗硬淨，準買家睇樓後隨即落票洽購，最終減價27萬元，昨日財政預算案公布後，以753萬元成交，呎價約15,274元。

●利嘉閣鄺皓聰透露，屋協旗下青衣綠悠雅苑3座高層E室，實用面積約535方呎，兩房間隔，望藍巴勒海景，未補價第二市場原先叫價750萬元，及後累減35萬元或約4.7%，新近以綠表售715萬元，呎價約13,364元。

●中原溫詩雁表示，馬珀麗灣2月累錄約14宗買賣，按月增幅約四成，屋苑15座低層H室，實用面積約523方呎，兩房間隔，享園景，去年7月叫價650萬元，最終累減85萬元或13%，財政預算案前夕獲上車客以以565萬元購入，呎價約10,803元，成交價創屋苑兩房單位9個月新低。

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