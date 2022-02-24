一手市場近乎冰封　觀塘連平台特色戶1865萬招標售出

疫情未見好轉迹象，發展商亦未有推盤動靜，一手市場成交近乎冰封。周四(24日)暫僅錄得約4宗成交。其中，觀塘項目有連平台特色戶以1,865.6萬元招標售出。

●觀塘凱滙本月累沽8伙 套現逾1.35億元

●元朗山水盈洋房3,713.6萬沽

一手市場交投疏落，但新界區洋房錄得成交。路勁地產旗下元朗山水盈，售出1座洋房。該座洋房31號，實用面積2,110方呎，採四房間隔，連451方呎花園及230方呎天台，成交價為3,713.6萬元，呎價為17,600元。據悉，項目提供331伙，至今累售323伙，套現逾46億元。

●白石角海日灣II三房戶售1,543.2萬元

大埔白石角海日灣II新錄得第6座15樓G室的成交，實用面積1,022方呎，三房間隔，成交價1,543.2萬元，呎價約15,100元。