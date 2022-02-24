【全球冧市】道指挫800點　阿里美股曾跌近9%

俄烏局勢一再升級，引發全球股市大跌，美股道指跌751點，至32,379點；標指跌79點，至4,146點；以科技股為主的納指跌253點，至12,783點。港股方面，恒指夜期報22,594點，跌296點，低水308點。

俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數高見36.82，飆18%，遠高於20的長期平均值，意味市場驚恐。避險資金湧入美債，在債價上揚下，反映整體融資成本的10年期國債孳息率低見1.85厘。

除俄烏戰爭累事外，高盛警告，美國正面臨近一個世紀以來最嚴重的「缺工」潮，勞動力缺口恐達460萬人，僱主加薪留人會引致「通脹螺旋」困局。有分析預警美國未來3至6個月通脹將飆至一成，「與通脹共存」的惡果是經濟萎縮和股市不振。

拍賣網站eBay截至去年底止第四財季收入按年增5.44%，至26.13億美元；純利增1.33倍至19.69億美元；經調整每股盈利1.05美元；毛利率倒退4.44個百分點至73.44%。該企預期今年首季經調整每股盈利介乎1.01至1.05美元，或收入介乎24.3億至24.8億美元，包括明年收入指引，均差過市場預期，其股價跌9.14。

製藥公司莫德納(Moderna)上調今年新冠疫苗銷售額預期至190億美元，較之前185億美元預測增2.7%。該企認為疫情將在今年演變成類似流行性感冒的風土病，預計下半年的銷售額將高於上半年，並且正商討額外訂單，並計劃展開新一輪股份回購計劃，規模達30億美元。莫德納股價升8.54%。