【俄烏戰雲】糧食、能源急漲價！歐洲天然氣價大升五成

俄烏開火令一眾大宗商品，如油、鋁、鎳等價格應聲飆上，布蘭特原油現貨價時隔7年再破每桶100美元關。美資大行摩根大通警告，地緣政局將加劇大宗商品市場失衡風險，料現階段難降溫。天然氣價格亦愈升愈有，歐洲天然氣期貨價格大升51%。

擔心烏克蘭局勢影響原油供應，布蘭特原油價周四亞洲市段已率先升穿每桶100美元，之後漲幅擴大至105.79美元，一度狂飆逾9%；至於紐約期油亦突破100美元，最高見100.54美元，隨段升幅收窄至逾8%。

其他大宗商品方面，倫敦金屬交易所(LME)鋁價亦創歷史新高，升至每噸3,388美元；國際鎳價則見每噸25,000美元，創2011年來新高。數據顯示，現時俄羅斯佔全球的鋁產量約6%，鎳產量則佔約7%。

摩根大通大宗商品策略師Natasha Kaneva警告，隨着俄烏緊張局勢升級，西方國家將會加強制裁俄羅斯，但要留意俄羅斯對全球大宗商品市場的影響力舉足輕重，故此短期內全數大宗商品風險溢價將持續上升。風險溢價即投資者對愈高風險資產要求愈高的預期回報，相關資產估值大打折扣下，價格亦下跌。

摩通又估計，俄羅斯或限制石油出口作報復手段，一旦俄羅斯連續4個月減少向歐美出口石油，布蘭特期油有機會在第2季見115美元一桶，但該行同時認為，若伊朗能擺脫美國的石油制裁，有機會抵銷俄羅斯限制石油出口的影響，料油價在第4季將回落至95美元。

避險需求升溫下，資金繼續泊入黃金避險，帶動現貨金價急升，周四曾升穿每安士1,970美元水平，見逾2020年9月以來高位。據世界黃金協會的數據顯示，俄羅斯去年的黃金總產量為3,500噸，是僅次澳洲和中國後的第3大黃金生產國。美國全球投資者公司首席執行官Frank Holmes則認為，金價在今輪地緣政局危機有望升至3,000美元。

【糧食供應勢斷鏈 玉米6日累升12%】

除了能源外，糧食價格也大受影響。烏克蘭素有「東歐穀倉」美譽，俄羅斯也是主要是農作物出口國，如今穀倉現戰火、出口國遭制裁，除了影響這兩個國家的出口外，也令附近主要水上貿易通道——黑海陷入被封鎖的危機，勢必影響全球糧食供應鏈。

事實上，玉米、小麥及大麥等價格已率先反映，芝加哥期貨交易所(CBOT)3月交割玉米期貨價已連漲6個交易日，累漲12.8%，單日漲幅達5.47%，高見蒲式耳718.88美元。小麥和大豆期貨亦單日漲5.71%和4.32%，至每蒲式耳926美元和1,743.25美元。

小麥是大部分西方國家主要食糧，俄烏就佔全球小麥出口近四分之一。據美國農業部的數據，俄烏在2021至2022銷售年度的小麥出口總量估計佔全球總量2.069億噸達23%，主要供應中東和歐洲地區。市場擔心，俄羅斯在戰略上，會先癱瘓烏克蘭於黑海的港口，令所有貨品都難以出入該國，更甚者影響整個黑海多國的水路運輸，加上戰火之下農民逃離家園，亦會影響未來烏克蘭小麥的生產。

此外，各國對俄羅斯實施制裁，農作物相信亦要滯留俄國未能出口，為未來小麥市場造成巨大打擊。

內地方面，中國是世界上最大的玉米進口國，根據內地海關數據，2021年進口玉米2,835萬噸，其中有近30%都來自烏克蘭。內地玉米價自去年底以來，已經漲逾36%至每噸2,600元人民幣，開戰後恐怕繼續飆升。

內媒引述分析員指，如俄烏局勢發展到不利進口中國的話，那便要開拓其他市場，例如要從南美的巴西和阿根廷進口。玉米進到內地後，主要用於化學物的提煉和牲畜的飼料，漲價將導致下游糧價上揚。