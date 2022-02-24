【俄烏戰雲】全球國債買盤洶湧　再次燃起通脹恐慌

外媒報道，在俄羅斯周四對烏克蘭發動襲擊後，投資者蜂擁衝進債券市場，以對沖通脹加速風險。

俄烏開戰導致關鍵大宗商品價格飆升，美國、英國、歐洲的短期通脹預期指標達到紀錄高位。10年期英國國債實際孳息率料將創下2016年英國脫歐公投後的最大跌幅，德國國債孳息率也將邁向至少2009年以來最大跌幅。美國5年期實際孳息率下挫逾0.3厘，超過了2020年疫情高峰時的跌勢 。

不斷上升的通脹壓力疊加市場對全球經濟放緩風險的擔憂，人們害怕經濟陷入滯脹，尤其是在能源價格飆升給央行帶來更加政策緊縮壓力之時。雖然貨幣市場交易員周四(24日)略微下調了今年加息幅度預期，但總體而言他們仍然相信今年聯儲局加息次數將接近6次，每次0.25厘。

BMO資本市場策略師Ian Lyngen表示，這使得通脹重新成為關注的焦點，地緣政治不確定性加劇的背景下，價格上漲風險最終肯定會帶來滯脹，能源危機是通向滯漲的最直接路徑。

英國10年期盈虧平衡通脹率升至逾25年最高水平，德國10年期盈虧平衡通脹率自2011年以來首次升破2%。美國5年期孳息率躍升至3.33%的歷史高位。