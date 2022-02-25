東方日報B1：俄引爆經濟戰　全球受牽連　股市更可憐

俄羅斯總統普京下令對烏克蘭發動軍事攻勢，環球金融及商品市場表現兩極，股市直插令股民身家瞬間大幅蒸發，而關乎大眾生計的糧食、天然氣和原油價格則直線飆升，意味惡性通脹恐無可避免，把經濟推向滯脹甚或大蕭條領域，一場無硝煙的「世界經濟大戰」隨之展開，港人荷包縮水、捱貴餸的日子將更不堪。

【歐股：德英法股鬥插水 俄雪崩式冧50%】

普京正式宣布開戰後，歐股周四(24日)集體雪崩，3大指數當中，以牽涉叫停「北溪2號」天然氣管道項目的德國最慘，DAX指數低見13,807點，大跌5.6%，由去年11月高位累瀉逾15%；英法股市亦分別挫3%及4%。始作俑者的俄羅斯股市更插水式重挫逾50%，創下紀錄，莫斯科交易所多次暫停交易。烏克蘭鄰國土耳其股市也曾瀉逾8%，觸發停市機制。

外媒引述消息指，摩根大通正評估美國對俄羅斯主權債務新實施制裁，可能給其新興市場債券指數帶來影響。事緣美國財政部周二規定，不得在二級市場購買3月1日之後新發行的任何俄羅斯國債，旨在遏制俄羅斯獲得外部資金。惟經濟學家認為，外國持有的俄羅斯債務總額約640億美元，而俄羅斯外匯儲備逾6,300億美元，因此對主權債務的制裁可能對俄國經濟影響有限。

資產管理公司Amundi直指，目前形勢正朝着最糟糕發展，在經濟層面上，真正的輸家是歐洲，能源價格將再度推高已屢創紀錄的通脹，經濟增長面臨第二波影響。德國區域銀行Fuerst Fugger警告，股市拋售潮會持續，未來幾天與幾周將難免大幅波動，投資者要入市需有很大勇氣。

【美股：道指早段瀉859點 納市高位挫兩成】

美股3大指數周四大幅低開，標指報4,114點，挫111點，道指低見32,272點，瀉859點，繼標指後亦正式由高位累瀉一成，進入調整區間，上次是2020年2月27日，之後直墮熊市；以科技股為主的納指報12,587點，跌450點，由去年收市高位16,575點累瀉兩成，為2020年3月以來再度陷入熊市。

俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數高見37.79，飆21%，遠高於20的長期平均值，意味市場驚恐。避險資金湧入美債，在債價上揚下，反映整體融資成本的10年期國債孳息率低見1.846厘。

數據方面，美國上季經濟增長修訂為以年率計按季增7%，符合預期；上季個人消費支出（PCE）修訂為增3.1%，遜預期；截至2月19日止當周首次申領失業救濟金人數為23.2萬人，低於預期，截至前周止的持續申領失業救濟人數約147.6萬人，亦低於預期。

除了俄烏戰爭累事之外，高盛警告，美國正在面臨近一個世紀以來最嚴重的「缺工潮」，勞動力缺口恐達460萬人，僱主加薪留人會引致「通脹螺旋」困局。

有分析人士預警，美國未來3至6個月通脹將飆至一成，「與通脹共存」的惡果是經濟萎縮和股市不振。

【亞股：深市跌2% 星更傷 新興國家陷熊市】

亞洲股市周四率先應聲重挫，日經平均指數瀉478點，收報25,970點；南韓KOSPI指數挫2.6%，收報2,648點；印度股市插半成。澳紐及新加坡挫逾3%。MSCI新興市場股票指數跌4%，由去年2月高峰累瀉兩成，進入技術性熊市。港股美國預託證券(ADR)未止跌，按比例計相當於恒指再跌368點，下試22,500點水平。

內地及台灣股市也未能幸免。台股周四急速跳水，晶片代工「一哥」台積電重摔逾3%，拖累股市收跌461點，報17,594點。市傳有官方相關的券商入市維穩。A股方面，即使人民銀行周四進行2,000億元人民幣(下同)的7天期逆回購操作，向市場單日淨投放1,900億元，亦難扭弱勢，滬深股市低開後反彈乏力，滬綜指全日跌1.7%，報3,429點；深成指挫2.2%，報13,252點；創業板指數瀉2.1%，報2,783點。兩市總成交逾1.3萬億元，為5個月最多，惟石油、黃金及軍工股多數逆市上揚。有「新興市場之父」稱號的麥樸思點名看好A股，指地緣風險事件對A股持續影響有限。

野村認為，西方對俄制裁將重創全球經濟，並擔心台海。法巴憂慮新興市場未來數月通脹上升。澳洲券商IG預期，股市會繼續尋底。華僑銀行稱，若想現階段撈底，要持中長線布局的心態。