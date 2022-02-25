紐約期油曾突破100美元　收市漲幅收窄

俄羅斯入侵烏克蘭預計將對能源市場產生深遠影響，因為俄國是世界第二大天然氣生產國和世界最大石油生產國之一。

市場預期油市供應會因俄烏衝突而受阻，紐約期油和布蘭特期油周四(24日)一度突破每桶100美元，為自2014年以來首次。紐約4月期油全日收報每桶92.81美元，升71美仙或0.77%；布蘭特4月期油收報每桶99.08美元，升2.24美元或2.31%。

PVM Oil Associates高級分析師Tamas Varga在周四的一份研究報告中表示，現階段尚未清楚俄羅斯下一步舉動，因此項期市場局勢、股市和石油市場將繼續動盪。

他補充說，即使由於東歐緊張局勢緩和，油價回落至每桶100美元以下，但油價可以亦將再次上漲，而且產品供應緊張可能會使油價在未來幾個月保持在高位。

Kpler美洲首席石油分析師Matthew Smith認為，儘管俄羅斯發動襲擊，油市供應可能不會立即中斷。

他表示，歐洲和俄羅斯在能源方面的聯繫非常緊密，雙方相互依賴。他補充說，美國和西方可能不會專門對能源流動實施制裁。

他相信，即使其他一切都在升級，不太可能看到能源供應方面的事情中斷。