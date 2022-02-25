美股道指急挫逾800點後反彈　收市倒升92點

俄烏局勢一再升級，引發全球股市波動，美國股市周四(24日)急挫後回穩，3大指數收市做好。道指早段最多曾跌859點，其後跌幅持續收窄，尾市倒升，收報33,223點，升92點或0.28%；標指收報4,288點，升63點或1.5%；納指收報13,473點，升436點或3.34%。

美國總統拜登宣布，美俄關係正式決裂，同時已無意與俄羅斯總統普京對話。美國同時宣布制裁俄羅斯銀行業將近80%的資產，包括俄羅斯VTB銀行、SberBank、俄羅斯商業銀行Otkritie、Novikom銀行等。

除俄烏戰爭累事外，高盛警告，美國正面臨近一個世紀以來最嚴重的「缺工」潮，勞動力缺口恐達460萬人，僱主加薪留人會引致「通脹螺旋」困局。有分析預警美國未來3至6個月通脹將飆至一成，「與通脹共存」的惡果是經濟萎縮和股市不振。

個股方面，拍賣網站eBay截至去年底止第四財季收入按年增5.44%，至26.13億美元；純利增1.33倍至19.69億美元；經調整每股盈利1.05美元；毛利率倒退4.44個百分點至73.44%。該企預期今年首季經調整每股盈利介乎1.01至1.05美元，或收入介乎24.3億至24.8億美元，包括明年收入指引，均差過市場預期，其股價急跌後回升，收報55.44美元，升1.56%。

製藥公司莫德納(Moderna)上調今年新冠疫苗銷售額預期至190億美元，較之前185億美元預測增2.7%。該企認為疫情將在今年演變成類似流行性感冒的風土病，預計下半年的銷售額將高於上半年，並且正商討額外訂單，並計劃展開新一輪股份回購計劃，規模達30億美元。莫德納股價急升15.1%。