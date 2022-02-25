納指反彈逾3%　紐油曾升破100美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報97.05；港匯處7.8066；離岸人民幣(CNH)見6.3228；美元兌日圓報115.53；歐元企1.1193；英鎊處1.3373。金價報1,911美元。布油報95.87美元；紐油處94.13美元。比特幣升逾2%，報3.82萬美元。道指期貨跌130點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水70點。

●道指早段最多曾跌859點，其後跌幅持續收窄，尾市倒升，收報33,223點，升92點或0.28%；標指收報4,288點，升63點或1.5%；納指收報13,473點，升436點或3.34%。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報22,923點，升22點或0.1%。

●即月恒生指數夜期收報22,755點，跌135點，低水147點，成交29,546張。

●紐約期油和布蘭特期油周四(24日)一度突破每桶100美元，為自2014年以來首次。紐約4月期油全日收報每桶92.81美元，升71美仙或0.77%；布蘭特4月期油收報每桶99.08美元，升2.24美元或2.31%。

●紐約4月期金收報每安士1,926.3美元，升0.8%，創自2021年1月5日以來收市新高，盤中曾升至1,976.5美元，創自2020年9月以來盤中新高。

●高盛表示，一旦ETF需求增加，金價可能漲至每安士2,350美元。

●克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)表示，美國市場擴張的情況下，聯邦公開市場委員會(FOMC)將在3月考慮縮減其資產負債表的規模。

●中國一位外交部發言人周四(24日)表示，在油價飆升至2014年以來的最高水平之際，中國沒有立即干預石油市場的計劃。

●英國富時100指數收報7,207點，跌291點或3.88%；法國CAC指數收報6,521點， 跌259點或3.83%；德國DAX指數收報14,052點，跌579點或3.96%。