溫灼培：紐元受惠央行持續加息

新西蘭央行於周三舉行議息會議，一如市場預期宣布加息0.25厘，把其官方利率推升上一厘水平。另外，央行表示正計劃在市場上拋售其手上500億紐元國債，實行把市場上過多的資金抽走。

至於在其聲明中，新西蘭央行指現時當地的消費物價指數(CPI)升幅雖處於5.9%，遠高於該行定下的1至3%的目標範圍，但預計在「數年後」通脹將會重回2%水平。

新西蘭央行對通脹的看法，明顯與歐美大不同。即使歐美的主調一直謂通脹屬短暫性，很快將跌返目標水平，但該行卻指通脹回落可能要需時數年。其言論一出，更加令市場相信新西蘭央行不會放慢其加息步伐。

紐元利率期貨價格變化顯示，現市場估計該行於4月13日議息會議再加息0.25厘的機率已達百分之百。到年底，息率攀至2.25厘水平(即從現在再加多5次息)的機會率也有95%。

由於新西蘭央行下次議息會議要待至4月，料期間紐元兌美元較大機會於67至69美仙間上落。現時市場焦點料將轉向3月16日的聯儲局議息會議，看該局加息幅度，及觀察烏克蘭局勢發展。投資者必須要理解的是，商品貨幣甚受市場風險胃納所影響，倘烏克蘭局勢持續惡化，環球投資氣氛轉差，紐元亦難獨善其身。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培