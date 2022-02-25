李偉傑：汽車之家受惠市場發展　短線目標57元

二手車業務發展勢頭良好，隨着解除限遷、跨省通辦、稅收優惠等政策陸續落地，二手車在中國大流通的堵點逐一打通。汽車之家在二手車業務上亦積極布局，除了整合旗下車輛數據、客戶數據、保險數據等資源，更結合新收購的天天拍車線下服務能力，進一步擴大二手車業務版圖，打通資訊、營運、交易的產業鏈，相信未來將得益於二手車市場的數字化轉型。在與控股股東中國平安的協同方面，汽車之家車生態全面融入平安集團的車生態，並結合平安的優勢，聯合構建互聯網公司中絕無僅有的龐大線下團隊及網點，打造全網唯一車生態全鏈路平台。

在創新業務方面，通過深化與新能源車企的合作，來自新能源汽車品牌的收入按年增長超過1倍。面對新能源汽車的高速發展潛力，公司升級了「電商匯」系列產品，為新能源廠商提供從品牌到效果的整體解決方案。2021年，汽車之家與22個主流新能源品牌合作，在主要新勢力品牌的垂媒市場佔比60%。

根據乘聯會，中國去年全年新能源乘用車批發331.2萬輛，按年增長181%，內地近年亦大力支持電動車基礎建設，如今年1月推出《關於進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》等。汽車之家是中國用戶規模最大的汽車資訊平台，必然是新能源車廠的重要合作夥伴，可預期汽車之家未來將受惠於中國急速發展的新能源汽車市場。

由於近期市況波動，績優股份亦跟隨大市大幅波動，投資者可考慮汽車之家在48至50港元開始吸納，短線目標為先看20天平均線57元，中長線在業績表現理想，未來受惠新能源及二手車市場發展，配合市況穩定後有望衝上100天移動平均線69.8元，防守位置放在45元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑