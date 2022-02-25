杜珠聯：個人資料保護涉公司管治責任

歐洲內部審計協會聯合會(ECIIA)和歐洲風險管理協會聯合會(FERMA)於2019年合作出版了一份題為「GDPR與公司治理 - 實施一年後內部審計和風險管理的作用」的文獻，確認了個人私隱保護與公司管治不容忽視的密切關係。就上市公司而言，倘若就個人資料搜集或管理失當，則不但ESG議題未能達標，還有可能屬違法。執行董事，獨立董事的職責有如何界定？

政府正提出《個人資料(私隱)條例》(PDPO)的修訂，加強對個人資料保護，與國際標準(例如：歐盟的《通用數據保護條例》(GDPR)所設標準)更為接軌。國內的《個人資訊保護法》最近也出台，可見全球對於私隱的議題關注的層次日漸提升。

截至本文定稿為止，《2021年個人資料（私隱）(修訂)條例草案》已經刊憲並進入立法程序。其條文包括訂立在未獲同意下披露個人資料的罪行，及授予個人資料私隱專員對上述罪行及相關事宜的調查及執法權力。隨着其他修訂預見陸續出台，公司應審視內部政策，做適當的提升或鞏固。

●未獲同意的人資料披露

由於個人資料披露的「武器化」對受害者造成巨大傷害，故網絡攻擊和網絡騷擾均受全球熱切關注。社交媒體平台和討論區等的龐大資料庫，成為網絡攻擊和網絡騷擾的滋長地。

修訂草案規定，任何未經當事人同意而披露其個人資料的行為，如意圖對當事人或其家庭成員造成指明傷害；或罔顧是否會造成指明傷害，即屬違法。假如披露確實對當事人或其家庭成員造成指明傷害，也屬違法。所謂「指明傷害」是指對當事人的滋擾、騷擾、纏擾、威脅或恐嚇，對他身體傷害或心理傷害，導致他合理地擔心自己的安全或福祉的傷害，或對其財產的損害。

●私隱專員的權力

修訂草案也給私隱專員授予《私隱條例》中刑事罪行的起訴權力。該權力包括可要求提供材料、回答問題或提供協助。新增權力包括搜查和扣押，取獲電子設備，及截停、搜查和逮捕，和要求有關人士停止披露行為。

●與公司管治的關係

公司於營運中，或多或少會取得一些個人資料，包括員工，客戶等。資料的搜集，儲存，發放，運用，過往常被視為科技問題，而只交由科技部門處理。但新經濟新科技的來臨，改變了營運的模式。資料是資產，可用以製造價值及財富，也可衍生有形無形的效果。因此，個人資料的處理，成為核心管治的問題，關乎管理層面，關乎董事高管。我們先要接受這個事實，接受適當處理個人資料是作為公司董事的其中關鍵責任。

香港獨立非執行董事協會(HKiNEDA) - 培訓及認證委員會副主席杜珠聯