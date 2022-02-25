【高盛推介】滙豐逆市急挫 見近1個月低
2022年02月25日 10:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股近日表現反覆，本周三(23日)曾升約2.9%，周四(24日)則跟隨大市下跌，跌3.4%。周五(25日)早段逆市急挫，最低見53.9港元的近1個月低位。現報54.2元，跌約3.5%。有券商就滙控去年第4季表現，及預測包括未來美國息率走勢，上調滙控今年每股盈利預測9%，並給予「增持」評級，目標價71元。
觀察個股輪證資金流向，認購證於周四獲資金轉向流入，有約160萬元。認沽證於本周三錄得約140萬元資金流入後，周四見資金沽出止賺。
牛熊證方面，周四見部分部署牛證的資金沽出近牛，轉倉至較遠收回價的產品。周四部署熊證的資金則主要部署60元收回價的貼熊產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約5個月的滙豐購(21677)。高槓桿選擇可留意年期約7個月的低面值滙豐購(24815)。牛證方面可留意屬遠牛的滙豐牛(50445)，與現價有約4元收回距離。
滙豐購21677，行使價60元，2022年7月26日到期，實際槓桿10.3倍，貼價兼高槓桿。
滙豐購24815，行使價68元，2022年9月21日到期，實際槓桿10.5倍，高槓桿、低面值。
滙豐牛50445，收回價50元，行使價49元，換股比率100，槓桿比率11.4倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的低街貨滙豐沽(22456)。貼價選擇可留意年期約5個月的低街貨滙豐沽(24557)。熊證方面的貼熊選擇可留意屬市場上槓桿最高的滙豐熊(67995)，遠熊選擇可留意滙豐熊(50444)，與現價有約6及10元收回距離。
滙豐沽22456，行使價46.45元，2022年7月11日到期，實際槓桿7.6倍，高槓桿、低街貨。
滙豐熊67995，收回價60元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率6.7倍，市場上槓桿最高貼熊。
滙豐熊50444，收回價65元，行使價66元，換股比率100，槓桿比率3.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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