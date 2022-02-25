【高盛推介】地緣緊張局勢升溫 即市資金留意美指認沽證避險
2022年02月25日 11:40
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：地緣緊張局勢再度升溫，周四(24日)美股曾急挫低開；但市場憧憬歐美各國將採取強力經濟措施，三大指數低開高走，逆市倒升。納指周四曾經下試13,000點關口，及後見支持，自早段低位抽升近1,000點，收報13,974點，反彈3.4%，道指單日高低位也接近1,000點。
此外，近期金價及油價亦因地緣緊張局勢升溫持續升高，金價更曾創17個月以來新高。布蘭特期油更曾高見每桶105.79美元。
觀察個股輪證資金流向，近日資金兩邊部署，納指認購證於本周三(23日)及周四共錄得約260萬元資金流入。道指認購證於本周二(22日)至本周四皆錄得資金流入。而周五(25日)早段即市則見資金趁反彈部署認沽證避險。
納指沽10340，行使價12,438點，2022年6月17日到期，實際槓桿6.7倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。
道指沽10359，行使價32,380點，2022年6月17日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、低街貨。
納指購10339，行使價16,000點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、低街貨。
納指購10374，行使價14,550點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、新上市。
道指購10357，行使價38,080點，2022年9月16日到期，實際槓桿12.4倍，6個月期以上的中年期產品中，槓桿最高。
道指購10372，行使價36,050點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.0倍，貼價、新上市。
投資者亦可考慮以黃金、石油等相關股份的輪證部署對沖。可留意屬SPDR金ETF的高槓桿、低街貨S金購(26011)；屬中石油的中期、低街貨中油購(25817)；屬中石化的較貼價、高槓桿中化購(21897)。
S金購26011，行使價1,500元，2022年11月23日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿、低街貨。
中油購25817，行使價5元，2022年6月23日到期，實際槓桿8.4倍，低街貨、中期。
中化購21897，行使價4.26元，2022年4月21日到期，實際槓桿13.7倍，較貼價、高槓桿。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。