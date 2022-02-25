【高盛推介】地緣緊張局勢升溫　即市資金留意美指認沽證避險

高盛(亞洲)有限責任公司：地緣緊張局勢再度升溫，周四(24日)美股曾急挫低開；但市場憧憬歐美各國將採取強力經濟措施，三大指數低開高走，逆市倒升。納指周四曾經下試13,000點關口，及後見支持，自早段低位抽升近1,000點，收報13,974點，反彈3.4%，道指單日高低位也接近1,000點。

此外，近期金價及油價亦因地緣緊張局勢升溫持續升高，金價更曾創17個月以來新高。布蘭特期油更曾高見每桶105.79美元。

觀察個股輪證資金流向，近日資金兩邊部署，納指認購證於本周三(23日)及周四共錄得約260萬元資金流入。道指認購證於本周二(22日)至本周四皆錄得資金流入。而周五(25日)早段即市則見資金趁反彈部署認沽證避險。

納指沽10340，行使價12,438點，2022年6月17日到期，實際槓桿6.7倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。

道指沽10359，行使價32,380點，2022年6月17日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、低街貨。

納指購10339，行使價16,000點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、低街貨。

納指購10374，行使價14,550點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、新上市。

道指購10357，行使價38,080點，2022年9月16日到期，實際槓桿12.4倍，6個月期以上的中年期產品中，槓桿最高。

道指購10372，行使價36,050點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.0倍，貼價、新上市。

S金購26011，行使價1,500元，2022年11月23日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿、低街貨。

中油購25817，行使價5元，2022年6月23日到期，實際槓桿8.4倍，低街貨、中期。

中化購21897，行使價4.26元，2022年4月21日到期，實際槓桿13.7倍，較貼價、高槓桿。

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