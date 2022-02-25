【爆升無極限】小麥價格狂飆事小　無船運送事大

俄羅斯發動對烏克蘭戰爭後，全球恐陸續感受到糧食供應會出現危機，主因是烏克蘭軍方已暫停各港口的商業航運，引發了市場對主要穀物和葵花籽油出口供應中斷的擔憂。

據悉，俄羅斯官員和5名糧食產業消息人士指出，莫斯科稍早已下令停止亞速海(Azov Sea)上的商船往來，直到另行通知，目前仍維持俄羅斯在黑海的港口營運，該港口主要出口小麥。

然而，全球農產品貿易商Cargill透露，其租用的一艘遠洋船在黑海「被拋射物擊中」，但船隻仍然適航，所有船員都安全。然而，這情況的出現，意味目前運輸陷困。貨櫃航運巨頭馬士基(Maersk)已宣布，由於衝突爆發，已停止在烏克蘭所有港口停靠，並關閉在黑海沿岸奧德薩的主要辦事處。有歐洲貿易商表示，如果船隻在短期內無法離開，這些國家將不得不尋找替代供應。

事實上，本已高漲的糧價受戰爭波及而繼續上揚，尤其美國小麥期貨升穿多年阻力位，觸及近14年新高；玉米在8個月高位徘徊，大豆也上漲。於美國芝加哥交易的5月小麥期貨周四上漲0.9%，至每蒲式耳9.43美元，一度觸及2008年6月以來的最高9.6075美元。

澳洲聯邦銀行警告，過去幾天小麥大幅上漲，凸顯市場認為俄羅斯小麥大機會在很大程度上被禁售。RSM會計師事務所亦稱，美國中產階級和工人階級，將承受另一場歐洲戰爭帶來的物價負擔。荷蘭合作銀行估計，戰爭可能會使小麥價格再上漲30%，玉米價格會上漲20%。芝加哥Price Futures Group更警告，烏克蘭危機只會進一步推高價格，物價將飆上天空，看不到極限。

俄羅斯是世界上最大的小麥出口國。烏克蘭則是玉米主要出口國，中國和歐盟是其最大買家。俄羅斯和烏克蘭佔全球小麥出口的29%、玉米19%，以及葵花籽油出口的80%。

為糧食穩定，中國國家糧食和物資儲備局昨公布，截至目前，全國主產區累計收購秋糧3,047億斤，按年增加342億斤，秋糧收購進度明顯加快。從價格看，稻穀收購價格一直以穩為主，玉米相對平穩、略有上漲，國產大豆走出獨立行情，市場購銷活躍。有關負責人表示，當前我國糧食安全形勢總體較好，糧食庫存處於歷史高位，糧食安全保障能力進一步增強。