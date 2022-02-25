香港首家！SPAC公司Aquila獲批上市集資

外媒引述消息人士透露，由招商銀行的海外資產管理部門支持的一家空白支票公司，已成為首家獲准在香港進行首次公開募股(IPO)的此類公司。

因消息未公開而要求匿名的知情人士稱，Aquila Acquisition Corp.周四(25日)獲得了在香港上市的許可。其中一人稱，這家特殊目的收購公司(SPAC)將尋求通過發行股份籌集約3億美元資金。

招銀國際資產管理沒有立即回覆彭博通過電話和電郵尋求評論的請求。香港交易所的一位代表拒絕就個別公司發表評論。

向交易所提交的初步申請文件顯示，募集的資金將用於在「新經濟」領域收購一家科技賦能的公司，如綠色能源和生命科學領域。

香港有關空白支票公司掛牌上市的規則去年12月公布，並於今年1月1日生效，這比新加坡落後了幾個月，且後者也沒有那麼嚴格。香港交易所禁止散戶投資者購買SPAC公司的股份，並設定了10億港元的籌資門檻。

在Aquila之後，其他在香港申請上市的空白支票公司還包括由私募股權公司春華資本的附屬公司和中資投銀農銀國際控股有限公司支持的一個實體，以及前中國體操運動員兼企業家李寧、萊恩資本(LionRock Capital)和Astrato Capital發起的一個SPAC。

Aquila的申請文件顯示，摩根士丹利和招銀國際金融為聯席保薦人。