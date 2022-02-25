二手樓價指數按周跌0.71%　創44周新低

中原城市領先指數CCL最新報181.76點，創44周新低，按周跌0.71%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.94點，創45周新低，按周跌0.92%，跌幅13周以來最大。CCL(中小型單位)報181.19點，創44周新低，按周跌0.81%，跌幅8周以來最大。近3周CCL Mass及CCL(中小型單位)跌幅穩步擴大。CCL(大型單位)報184.68點，創10周新低，按周跌0.21%。

CCL四大整體指數齊跌3周，是2021年10月(即17周)以來首見。CCL累跌2.24%，CCL Mass累跌2.45%，CCL(中小型單位)累跌2.32%，CCL(大型單位)累跌1.84%。CCL上周跌穿184點，今周跌穿182點，樓價跌勢明顯加快，本周指數是反映新春長假當周的市況。新春後疫情嚴峻，相信短期內CCL下試180點，將重返2021年3月時的水平。

四區樓價方面，港島CCL_Mass報181.60點，創45周新低，按周跌2.49%，跌幅6周以來最大，連跌3周共3.43%。新界東CCL_Mass報195.07點，創43周新低，按周跌1.62%，跌幅19周以來最大，連跌2周共1.91%。九龍CCL_Mass報179.53點，按周沒有升跌。新界西CCL_Mass報169.65點，按周微升0.01%，上周指數創44周新低。

近3周計，港島CCL_Mass跌幅為八大指數之中最多，累跌3.43%。新界西CCL_Mass累跌2.45%，九龍CCL_Mass累跌2.12%，新界東CCL_Mass累跌1.55%。