道期跌335點 金價企穩千九關
2022年02月25日 16:11
東網電視更多新聞短片
美匯指數突破97關口；港匯見7.8078；離岸人民幣(CNH)報6.3131；美元兌日圓報115.31；歐元企1.185，英鎊處1.3386。金價報1,912美元。油價續升逾2%，布油報101.68美元，紐油報94.69美元。比特幣企3.8萬美元水平。道指期貨跌335點。
●市後關注點
21:30 美國1月個人消費開支（PCE）物價指數
21:30 美國1月耐用品訂單
23:00 美國1月待完成房屋銷售
●恒生指數全日收報22,767點，跌134點或0.59%。國企指數收報7,991點，跌39點或0.49%；科技指數收報5,112點，升42點或0.84%。主板成交1,426億港元。https://bit.ly/3BQJx8X
●滬綜指收升21點，軍工、金融、內房、煤炭等股份回調。https://bit.ly/3BRP3by
●中國經濟：
-上海交通委約談3家網絡貨運平台，包括滴滴貨運等。
●香港經濟：
-渣打降香港今年GDP增長預測至1.2%。
●大摩披露正遭美國監管部門調查大宗交易業務。
●俄羅斯油企為在華俄航空公司採人幣結算。
●俄烏開戰！高盛料金價可升至每安士2350美元。
●俄國經濟：
-俄羅斯：擁逾4100億元預算資金可確保金融穩定。
-俄羅斯富豪身家大縮水，單日損失逾3000億元。
●聯儲局沃勒：倘美數據續強勁，3月有理由加息0.5厘。
●黑石料俄烏開戰期間，美國將成資金最終避風港。
●傳馬斯克兄弟被SEC調查，涉違反內幕交易規則。