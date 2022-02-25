新世界：料上半年樓市平穩　下半年升5至10%　細價樓跑贏大市

他又認為，疫情對集團在香港售樓有影響，但在部署之下，不會打亂推盤步伐，以集團本財年為例，100億元銷售目標不變。今年內亦會按計劃推出啟得和黃竹坑項目。

新一份財政預算案提出立法禁止業主追租，鄭指出，有關計劃是暫緩租戶3個月交租，集團亦會按個別租戶的況提供支援，調整租金，希望同舟共濟，與租戶建立長遠關係。又表示，在多次逆境之下，旗下商場經已建立新的零售模式，包括線上線下的銷售，顧客關係管理(CRM)系統等。加上上半財年旗下商場做好，對逆境有緩衝，在評估過後認為不會帶來大衝擊。亦相信疫境過後，香港經濟可V型反彈，零售市道會出現雙位數的增長。

他又對內地經濟前景審慎樂觀，全年200億元人民幣售樓目標經已做了一半，有信心可以完成。集團財務狀況亦較很多內房公司良好，故現正物色不同的購地機會。