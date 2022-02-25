和記電訊去年少賺九成　連特別息派25.01仙

業績公告顯示，和電香港去年全年收入按年上升18.48%至53.85億元，主要是包括手機銷售的硬件及其他產品收入大增70.15%至21.44億元帶動，惟疫情仍導致漫遊服務收入銳減29.07%至2.61億元；本地服務收益去年增2.15%至29.8億元，主要受惠企業解決方案需求增長。

此外，集團EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)按年跌11.66%至14.77億元，跌幅主要由於投資5G技術及拓展網絡覆蓋，令相關的網絡成本增加，以及現有頻譜續期的使用費增加所致。和電稱，期內資本開支則擴大至8.74億元，去年同期為5.93億元。

該公司去年底於香港及澳門客戶總人數減少3.03%至約320萬名，跌幅主要由於較多澳門非活躍預繳(儲值卡)客戶在實名登記規例實施後終止服務，但前年11月在港推出SoSIM後新增的預繳(儲值卡)客戶數目抵銷該部分跌幅。本地(月費)淨ARPU(每月每戶平均收入)則按年上升3.92%至159元，主要是由企業分部所貢獻的增長及5G客戶增加帶動。

集團計劃於明年派發與前年相若的股息，並將繼續檢視其現金狀況，或考慮於公佈今年中期業績時宣佈派發另一次特別息。