華夏基金：俄烏後續局勢未明　建議低配風險資產

俄羅斯對烏克蘭採取特別軍事行動，中資基金華夏基金香港發表報告指，目前兩國的緊張局面是延續2014年危機，亦是多重問題夾雜且不斷升溫的結果，衝突現仍處於較早期階段，後續局勢有較大不確定性，建議低配風險資產，無論是相關核心資產還是較低相關度的風險資產。

報告提到，未來局勢發展主要關注兩個方面，第一是大規模、高烈度的軍事行動的持續時間，是否有階段性緩和；第二是美國、歐洲制裁會否超預期，以及俄羅斯的反制。是次制裁方向預計可能目標上會針對個人、大型銀行及能源公司。形式上可能是針對部分個人的旅行限制、資產凍結，對俄羅斯公司的技術合作限制，對部分金融機構特別是美元、歐羅的發行限制。

至於就未來局勢緩和後的機會而言，可以觀察幾個變數：第一，地緣宏觀的走向。參考上輪俄羅斯資產價格在2015年2月築底完成，西方對俄羅斯企業層面的大規模制裁在2014年12月左右出盡，針對個人的制裁最後一輪在2015年2月。

第二，俄羅斯實體經濟、金融條件的改變。跟蹤俄羅斯央行的政策方向俄羅斯央行在2015年1月的焦點從維持穩定轉向支持經濟，俄羅斯的經濟增長觸底回升發生在2015年第二季度。

第三，盧布匯率。外國投資者持有俄羅斯本幣債約30%，高息、潛在降息周期利息收益和匯率收益會給外國投資者三重收入，匯率是最大的潛在風險，在匯率穩定後，資金流入往往開啟正向回饋。