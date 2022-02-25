新創建：正物色收購現代物流及公路資產

雖然內地經濟放緩，首席營運總監何智恒表示，對公路、物流表現有信心，不擔心所謂的經濟影響。

馬紹祥表示，集團已減低了負債，在出售業務回籠資金後，淨負債比率已由去年6月底的25%降至13%，現時浮息負債規模佔比為約40%，有足夠現金及融資工具來把握機會，投資新項目。

本港第五波疫情嚴峻，馬紹祥表示，地盤局部停工，工期有一定影響，但公司會做好評估及預防措施；「免稅」店業務則透過期間限定店等擴大銷售渠道。保險業務方面，目前仍未通關，會專注在香港市場，並視乎市場需求推出產品。

何智恒補充，相信疫情好轉之後，有關業務會逐漸回升。

談及長實（01113）去年退出了飛機租賃業務，何智恒表示，集團飛機租賃業務已見到恢復迹象，未來情況雖有些不明朗，會採取不同方法應對風險，現時出售資產仍是言之尚早。

有指會展中心將會被當局徵用為隔離措施，馬紹祥表示，支持政府抗疫措施，集團全力配合，但仍有待政府安排。