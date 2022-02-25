俄烏衝突或是投資者入市良機？分析師點解咁講...

外媒報道，由俄烏戰雲引發的金融市場動盪，部分交易員押注與大宗商品相關的股票及外匯，同時仍然建議客戶持有黃金、瑞郎等避險資產。中國亦增加對市場的流動性支持，幫助支撐市場情緒。另一批則買入被視為超賣的資產。

DailyFX駐新加坡策略師Margaret Yang表示，「只要美國和歐盟不尋求禁止俄羅斯使用SWIFT支付系統，或是限制其石油出口，市場就可能會出現緩和性反彈」， 「在地緣政治局勢緊張的背景下，黃金、原油和瑞郎仍在避險選擇之列。」

三星資產管理(香港)有限公司基金經理Alan Richardson表示，「東南亞會更具韌性」， 「根據大宗商品產量受到戰爭影響的歷史先例，價格飆升或持續約2個月。」Richardson稱，周四拋售潮後，會購買與石油、鎳和鋁有關的股票。

Cambiar Investors LLC.首席投資官Brian Barish指，「我們正在購入一些看好的股票」，主要涉及廣泛消費者及行業的公司。惟我們仍然面臨市場估值挑戰(現在不便宜)，今年剩餘時間，市場估值可能會進一步修正。

Invesco駐紐約首席全球市場策略師Kristina Hooper預計，短期內市場將繼續大幅波動，但過去衝突常常給長期投資者帶來理想的入場點。

高盛集團駐倫敦策略師Ian Tomb則稱，「若局勢進一步升級，導致未來幾天油價出現更大升幅，可能令G 10中的加元，新興市場貨幣中的哥倫比亞比索、墨西哥比索及馬來西亞零吉獲益。」

Yarra Capital Management駐悉尼投資組合經理人Chris Rands稱，烏克蘭危機引起的債券市場波動至今為止沒有改變中期前景。