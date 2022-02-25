中國證監會完善上市制度　包括加強退市銜接

中國證監會為適應註冊制改革和常態化退市的要求，進一步完善上市公司退市後監管工作，營造「有進有出，能進能出」的生態，促進資本市場健康穩定發展，起草《關於完善上市公司退市後監管工作的指導意見》(下稱《指導意見》)，並作市場諮詢。

《指導意見》主要循4方面完善，包括加強退市程序銜接，使交易所退出機制順暢，完善主辦券商承接安排，簡化確權登記程序，優化退市板塊掛牌流程，推動退市公司平穩順暢進入退市板塊。其次是優化退市公司持續監管制度，從退市公司實際情況出發，合理設定信息披露和公司治理要求，建立差異化的監管機制，提升監管精準性、適應性。

另外，健全風險防範機制，加強投資者適當性管理，引導不具備持續經營能力的企業通過市場化途徑退出市場，促進風險收斂和逐步出清。最後是完善退市公司監管體制，構建職責清晰、協同高效的監管機制，加強各方分工協作和統籌協調，形成有效的監管合力。

《指導意見》基於落實《證券法》要求，保護投資者合法權益，更好保障常態化退市平穩實施，根據現有的代辦股份轉讓系統作為退市板塊，按照「順暢銜接、適度監管、防範風險、形成合力」的原則，對目前實踐中存在的堵點、風險點進行優化完善，推動形成一套符合退市板塊功能定位、適合退市公司特點的制度安排。