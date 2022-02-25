同珍放寬葵涌大綱圖高限申述建議　城規會不接納

同珍集團旗下葵涌昌榮路1至7號大型項目，受該區擬設立高度限制而影響發展，其後入稟申請司法覆核並獲勝訴，城規會須重新考慮其申述建議。該公司要求將高限放寬至145米(主水平基準以上．下同)，惟城規會周五(25日)決定不予接納，將維持120米的限制。

雙方就上述地點的高限問題爭拗多年，項目早於2000年曾准以高限169米作酒店及服務式住宅發展，而城規會於2012年就葵涌分區計劃大綱核准圖修訂多個地段高限，並將該地盤高限訂為120米。當時同珍曾提交建議，要求撤銷該地段的高度限制，或設定為上述獲批方案的169米，但建議未被採納。

同珍其後於2017年提交最新大型商住發展方案，要求將高限放寬至145米，擬建4幢分層住宅及1幢商業樓宇，提供1,336個住宅單位，該方案於2019年獲通過。而公司因應該區大綱圖的高限問題，曾於2013、2014及2018年提出3宗司法覆核申請，最終三案一併審理，並獲高院裁定勝訴，頒令城規會需重新考慮有關申述。

而該集團於2019年就提交補充資料，建議上述將地盤的高度限制，增加至對上獲批商住發展方案所提出的145米，倘若城規會將高限保留在120米，公司保留權利把相關限制改回最初建議所訂的169米。

不過，規劃署回應指出，在該區施加建築物高度限制，是為了作出更妥善的規劃管制，避免出現過高或不協調的建築物。有關申述今日交由城規會進行審議，最終不被採納維持原判。