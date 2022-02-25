農行香港分行發兩年期人幣債券　規模達13億

中國農業銀行香港分行採用債券通公司綜合性債券一級發行電子平台「新債易ePrime」，成功發行兩年期境外人民幣債券，總規模達13億元人民幣。有關交易是今年首筆中資金融機構集團發行人離岸人民幣公募債券發行，滿足中央銀行、全球實錢投資者、銀行和私人銀行的投資需求。

該筆債券發行的簿記、定價、分配等工作由ePrime系統提供支持，並由18家機構擔任全球協調人，包括農行香港分行、農銀國際、中國銀行、交通銀行香港分行、建銀亞洲、工銀亞洲、東方匯理銀行、花旗集團、匯豐銀行、瑞穗證券、渣打銀行、光大銀行香港分行、工銀新加坡分行、浦發銀行香港分行、星展銀行、招商永隆和法國巴黎銀行。

在國際市場波動中，發行人仍在投資者的支持下實現了零溢價發行。該筆交易的發行收益率為2.9%，較初始價格指引3.350%收緊45個基點，是農行在離岸人民幣債券市場上的又一次成功發行，為今年中資金融機構集團債券發行開了好頭。

ePrime系統旨在為境外美元、人民幣、港幣等各幣種債券的發行、簿記、定價、分配提供一站式服務。 目前ePrime已支持多家政策性銀行、商業銀行完成多筆發行，並吸引28家境外承銷商簽約使用。