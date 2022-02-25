放寬按保「只益貴價盤」 上車盤續減價出貨

放寬按保只受惠中上價物業，上車盤業主繼續減價出貨，荃灣樂悠居兩房戶，放盤約1個月，減價85萬元，以695萬元沽出，做價屬兩房戶9個月新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭莉莉透露，灣仔春園大廈中高層C室，實用面積約276方呎，兩房間隔，望樓景，以482萬元易手，呎價約17,464元，新買家屬於用家，原業主於1973年以6.1萬元買入，持貨約49年帳面獲利475.9萬元，單位升值約78倍。

●世紀21日昇陳卓峰表示，北角健威花園D座中層5室，實用面積約446方呎，兩房間隔，望山景，以738萬元易手，呎價約16,547元，低市價約5%。

●中原劉子峻透露，鰂魚涌康怡花園N座低層3室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望園林樹景，以833.8萬元易手，呎價約17,893元，新買家屬於用家。

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九龍區

●中原廖忠堅透露，觀塘凱滙2座低層K室，實用面積約550方呎，兩房間隔，最初開價1,250萬元，買賣雙方經多番議價後，累減124萬元，以1,126萬元易手，呎價約20,473元，新買家為換樓客，原業主於2018年12月以926萬購入，持貨滿3年帳面獲利200萬元離場，單位升值約22%。

●香港置業吳仁傑指，啟德嘉峯匯2A座高層G室，實用面積約333方呎，一房間隔，以約1.55萬元放租約25日後，吸引外區客洽詢，雙方議價後「象徵式」減價500元，以1.5萬元租出，呎租約45元。

●香港置業胡耀才稱，啟德嘉匯1座低層F室，實用面積約351方呎，一房連露台間隔，以約1.6萬元放租1日，即快速吸引區外客洽詢，雙方經議價後減價500元，以1.55萬元承租，呎租約44.2元。

●中原范鎮培表示，牛頭角淘大花園D座中層5室，實用面積約390方呎，兩房間隔，開價628萬元，現降價28萬元，以600萬元成交，呎價約15,385元，新買家為同區分支家庭，亦是首次置業客。

●中原楊詠滔指，黃大仙公屋黃大仙下邨龍澤樓中層2室，實用面積約491方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價410萬元，大幅降價80萬元或20%，於綠表市場以330萬元沽，呎價約6,721元，新買家是公屋住戶，見上址亦可改為三房間隔，睇樓後即拍板入市。

●香港置業郭偉恒透露，何文田皓畋2月暫錄兩宗買賣，包括2座低層E室，實用面積約550方呎，兩房連露台間隔，望街景，以約1,170萬元放盤約兩星其後，雙方經議價後減價90萬元，新買家以1,080萬元承接，呎價約19,636元，較市價低約6%。

●何文田ONE HOMANTIN第3座高層F室，實用面積約491方呎，兩房間隔，最初開價1,250萬元，經連番議價，最終於新財案公布後以1,120萬元成交，呎價約22,811元，新買家外區客，原業主於2016年10月以1,071萬元購入，帳面獲利49萬元。

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新界區

●中原林恩信透露，放寬按保主要受惠中價物業，上車盤業主繼續減價出貨，荃灣樂悠居中層5室兩房戶，實用面積約420方呎，1月叫價780萬元，減價85萬元，以695萬元沽出，呎價約16,548元，做價兩房戶9個月新低，上月錄得3宗兩房單位成交，做價介乎722萬至805萬元。

●中原曹嘉華稱，東涌區2月錄約26宗二手買賣，財政預算案後佔3宗，其中映灣園5座中層E室，實用面積約518方呎，兩房間隔，享山景，去年8月叫價780萬元，期內多次降價，預算案公布後降至650萬元，上車客睇樓後即洽購，再減至645萬元成交，呎價約12,452元，原業主於2019年1月以562.8萬元購入，約3年帳面獲利82.2萬元，升值約15%。

●中原陳輝麟表示，政府放寬按揭保險門檻後，青衣區查詢量相比預算案公布前增加約30%，預計隨着睇樓客增加，區內青怡花園3座高層D室，實用面積約547方呎，套三房間隔，叫價790萬元，放盤4日，減價25萬元，獲買家以765萬元承接，呎價約13,985元，青衣區2月累錄33宗二手買賣。

●利嘉閣彭錦添指，青衣翠怡花園11座中層B室，實用面積約365方呎，兩房間隔，以580萬元沽出，呎價約15,890元，原業主於2012年7月以約270萬元購入，持貨約9年帳面獲利310萬元，物業升值約1.1倍。

●利嘉閣鄺皓聰稱，青衣居屋青宏苑A座低層3室，實用面積約505方呎，兩房間隔，未補價第二市場原先叫價628萬元，及後累減50萬元或約8%，新近以綠表價578萬元易手，呎價約11,446元。

●世紀21集團發展商項目部林國輝指，荃灣昇柏山低層LC室，實用面積約522方呎，兩房間隔，以678萬元成交，呎價約12,989元，原業主於2013年9月以456萬元購入，持貨8年多帳面獲利222萬元，單位期內升值約49%。

●祥益林偉光稱，屯門綠怡居10座低層B室，實用面積約819方呎，三房間隔，新買家為外區客，主要鍾情屋苑鄰近家人，加上原業主增加議幅，減價達35萬元，決定以855萬連車位元購入自用，扣除車位市值約80萬元，單位實際樓價約775萬元，呎價約9,463元。

●利嘉閣莫家進稱，元朗昌威大廈中層B室，實用面積約318方呎，兩房間隔，以445萬元易手，呎價約13,994元，屋苑現時有約5個單位放盤，入場費由460萬元起。

●中原洪文鋒表示，粉嶺牽晴間2月錄約3宗成交，粉嶺及上水區則暫錄約38宗，比上月全月錄約80宗減少，屋苑7座低層H室，實用面積約384方呎，兩房間隔，開價約540萬元，議價後以528萬元獲承接，呎價約13,750元，新買家為用家。

●中原卜穎芝指，大埔廣場2月錄首宗買賣，單位為1座高層B室，實用面積約388方呎，兩房間隔，去年11月開價約580萬元，上月減至530萬元，最新以465萬元承接，呎價約11,985元。

●世紀21宇田蔡偉文稱，大埔公屋太和邨愛和樓高層16室，實用面積約349方呎，一房間隔，未補價第二市場開價230萬元，放盤約兩個月，減價10萬元，獲用家以220萬元承接，呎價約6,304元，新買家見址叫價低於300萬元，睇樓後即迅速入市。

●世紀21奇豐周淑萍表示，火炭駿景園11座低層F室，實用面積約974方呎，套三房連工人房間隔，叫價1,268萬元，放盤兩個半月，減78萬或減幅6.2%，終以1,190萬元成交，呎價約12,218元。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田第一城10座低層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，放盤叫價720萬元，放盤1個月，累減32萬元或減幅約4.4%，獲買家以688萬元承接，呎價約15,255元。

●中原侯惠良表示，疫情持續蔓延，不過亦有買家希望趁機執平貨，沙田第一城2月至今暫錄約30宗成交，最新31座低層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，開價約540萬元，議價後以518萬元易手，呎價約15,841元。

●中原余震楠稱，沙田新城市廣場3期剛錄2月首宗買賣，單位為4座中層G室，實用面積約640方呎，三房間隔，叫價約1,280萬元，日前以1,255萬元易手，呎價約19,609元。

●世紀21奇豐張翠珊透露，馬鞍山薈晴1座高層B2室，實用面積約223方呎，開放式間隔，放盤兩星期，原叫價1.1萬元，經議價後減700元，以月租1.03萬元租出，呎租約46.2元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山居屋錦英苑錦良閣A座中層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價500萬元，放盤兩個月，減價20萬或減幅4%，獲買家以480萬元承接，呎價約11,970元，原業主於2018年7月購入上述單位，持貨約3年多帳面獲利10萬元，期內升值約2%。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山海栢花園6座中層F室，實用面積約424方呎，兩房間隔，叫租1.65萬，減幅7.2%，終以月租1.53萬元租出，呎租約36.1元。

●中原陳鴻霆透露，新一份財政預算案放寬按揭保險，推動樓換樓活動，馬鞍山迎海2月暫錄約4宗買賣，包括1座低層D室，實用面積約795方呎，套三房間隔，開價約1,280萬元，議價後以1,188萬元易手，呎價約14,943元。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳領峯6座左翼高層A室，實用面積約987方呎，套四房連工人套房間隔，去年5月放盤開價1,500萬元，新買家沒有睇樓下還價，終以1,250萬元購入，呎價約12,665元，原業主於2018年9月以約1,198萬元購入，持貨約4年帳面賺52萬元。

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