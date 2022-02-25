【俄烏戰雲】俄羅斯仲有「經濟絕招」未出？

外媒報道，俄羅斯總統普京深知美國通脹嚴重，不敢限制俄國天然氣，並認定俄羅斯有張大牌還未打！

就在普京承認2個「共和國」獨立之後的24小時內，美國就向俄羅斯購買了總計350萬桶原油和精煉產品，按現價計算價值約3.5億美元。其他盟國也購買了共2.5億美元的俄國天然氣，此外還有上千萬美元的鋁、煤、鎳、鈦、黃金等。美國為首的西方從俄羅斯進口了總計約7億美元的商品。

俄羅斯政府很可能會將國家的自然資源作為武器，一旦打出這張大牌，可能會引發歐洲「斷供」。不過，俄國也清楚，資源出口同是它的經濟命脈，情勢恐演變成市場中的相互保證毀滅。

外媒認為，有鑑於西方第一輪制裁和俄羅斯的反擊都沒有觸及油氣貿易這方面，這種「脆弱的平衡」，不論是俄羅斯還是美西國家，都不希望將油氣和其他自然資源武器化，但這只是「現階段」。

據分析，目前德國一半的天然氣依靠俄羅斯進口，且目前正逐漸淘汰煤電，對天然氣需求會不降反升，而第2大供應商挪威已經在全力供氣了，事情沒有想像中的那麼簡單。波蘭、匈牙利、芬蘭、捷克進口氣同樣高度倚賴俄羅斯。斯洛文尼亞、塞爾維亞等國家更100%倚賴俄羅斯進口。

歐盟委員會也表示，暫停「北溪2號」不會導致天然氣價格高漲，惟也承認歐盟太過依賴於俄羅斯的天然氣，應當尋求能源供應多元化。