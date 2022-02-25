未受惠新按保安排　細價樓續跌　金獅兩房4年蝕13%

雖然政府進一步放寬按保的樓價上限，但未有直接受惠的800萬元以下二手住宅，特別是抗跌力較弱的新界樓卻連番錄得低價成交。大圍上車屋苑金獅花園甚至有業主不惜損手出貨。

中原黎宗文稱，金獅花園2期C座高層03室，實用面積282方呎，兩房間隔，原本上月以約470萬元放售，近日減價近9%，終以約428萬元獲得承接，呎價約15,177元。原業主於2018年以約492萬元購入，持貨4年，轉手帳面蝕讓約64萬元，貶值約13%。

荃灣亦有上車盤業主減價出貨。中原林恩信表示，樂悠居中層5室，實用面積約420方呎，兩房間隔，由上月叫價約780萬元，劈價約85萬元後以約695萬元售出，呎價約16,548元，成交價為屋苑同類單位9個月新低。原業主於2009年5月以約210萬元購入，持貨近13年，轉手帳面獲利約485萬元。

低價成交同時蔓延至半新盤。中原徐家倫表示，大埔白石角雲滙11座中層B2室，實用面積約457方呎，兩房間隔，由938萬元減至約860萬元沽出，減幅達8%，實用呎價約18,818元。原業主於2018年以約944萬元購入，雖然帳面蝕約84萬元，惟購入時有約18%優惠及折扣，故預料實際為近平手離場。

此外，地產代理行一份主要二手屋苑樓價指數已連跌3周，累跌2.24%，最新報181.76點。其他主要樓價指數亦按周全線下跌，大型屋苑、中小型單位及大型單位3項指數，相比對上一周錄約0.21至0.92%跌幅。

地區指數方面，以港島跌幅最大，按周下跌約2.49%。而新界東樓價指數都按周跌1.62%，創43周新低。九龍區指標按周沒有升跌，僅得新界西指數錄按周微升0.01%。上述數據主要反映放寬按保前、即1月底至2月初農曆新年前後的實際市況。