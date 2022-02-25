永遠懷念2022年2月22日星期二？改變世界的一周...

俄烏今次的衝突始於2022年2月22日星期二，有外媒將本周視為「改變世界的一周」！德國安全專家表示，俄羅斯的入侵不僅給烏克蘭的主權帶來威脅，也擾亂了全球地緣政治秩序。另外，有分析警告，全球的經濟格局自此正式宣布分為「東方及西方兩大陣營」！

經過本周後，世界又回到了「集團式」對抗的狀態，只是與上世紀冷戰時候相比，「西方集團」的邊界已經東移。在歐洲，和平已成為過去，對俄羅斯的信任徹底崩潰，恢復西方和俄羅斯之間的信任需要幾十年時間。至少對歐洲部分地區，尤其是對那些中間地帶國家來說，1990年後的秩序似乎已煙灰雲散，不幸的是，這些國家還沒有加入北約或歐盟。對它們來說，安全形勢看起來更加嚴峻。

很明顯，現在的關鍵是要保護羅馬尼亞、保加利亞這些北約成員國，這些國家作為北約國家處境更好，能夠抵御俄羅斯可能的侵略。

目前最危險的是，俄羅斯對國際秩序的挑釁可能對世界其他地區的穩定產生影響！俄羅斯對烏克蘭的干預可能也給其他聯盟帶來考驗，可能再次發生新的地區軍備競賽，如果聯盟的整個架構開始崩潰，這似乎對克里姆林宮有利，這將給一系列國家帶來巨大壓力，讓它們去考慮核武，這將對地區安全關系產生二階和三階影響...例如，如果土耳其決定走這條路，這對沙特阿拉伯和埃及意味甚麼？德國也很可能會自行組織軍隊。

這一周，俄羅斯總統普京的決定似乎讓世界變得不再安全，當今世界的政治關係可能愈來愈取決於軍事實力，經濟結構也從此不一樣。