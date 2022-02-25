俄烏戰火　話你知股神巴菲特會點應對…

俄烏開火，全球投資者為之惶恐，既擔心演變成世界大戰，又憂慮會引爆美國超級資產泡沫，傾盆之下難有完卵。為此，外媒將股神巴菲特過去對戰火的看法翻出來，供投資者參考。

報道指，2014年俄羅斯吞併克里米雅時，巴菲特就曾警告，不要在戰爭爆發期間拋售股票，不要囤積現金或是購買黃金或比特幣，因為他認為，投資企業是隨着時間推移積累財富的最佳方式。

巴菲特當時稱，俄羅斯若是入侵烏克蘭，也不會促使他拋售任何股票。「如果股票更便宜，我將更有可能會買入。」他強調，即使衝突升級為另一場冷戰或第三次世界大戰，他也不會賣股套現。

他又謂，可以確定的是，如果陷入一場重大戰爭，貨幣的價值會下降。「我的意思是，這幾乎發生在我所知道的每一場戰爭中，所以你最不想做的就是在戰爭期間持有現金。」他稱，會在俄羅斯遇到問題後避免在俄羅斯開展業務，但強調美股在二戰期間上漲，並且隨着時間的推移走高。「美國企業將變得更值錢，而美元會貶值。」故他認為，在接下來的50年裏，擁有生產性資產會比擁有現金要好得多。

報道又指，巴菲特曾在2018年的股東信中回憶表示，個人在1942年春天時買入他的第一隻股票，當時美國在二戰中遭受重創。他用115美元的積蓄買入了Cities Service的3股股票。他表示，如果自己將這筆錢投資於標準普爾500指數基金並將所有股息再投資，到2019年這筆錢將價值60.7萬美元，收益達到5,288倍。

相比之下，如果他當時驚慌的買入價值115美元的黃金，那這筆錢的價值僅會增長到4,200 美元。他說：「你所要做的就是要預料到，美國將會隨着時間的推移表現得更加良好，我們將克服當前的困難。」

大家認為，巴菲特當年的看法，能應用在眼前的俄烏戰爭嗎？