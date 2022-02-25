美股續彈　道指升311點　Beyond Meat跌12%

美股周四出現「小奇迹日」，道指盤中曾挫859點，惟最終倒升收市，周五早段延續反彈勢頭。道指升311點，至33,535點；標指升30點，至4,319點；以科技股為主的納指漲50點，至13,523點。

港股外圍方面，恒指3月夜期現報22,827點，升195點，高水60點。

美國1月個人消費開支(PCE)物價指數按年升6.1%，高過預期，為1982年2月以來新高；按月計升0.6%，符預期；核心PCE物價指數按月升0.5%，按年升5.2%，均符預期。

美國聯儲局理事沃勒表示，將審視未來數星期的經濟數據，若反映通脹仍上升，美國聯儲局需在3月加息半厘。

全球最大私募股權巨頭黑石集團(Blackstone)指，美國將會是這次俄烏戰事中，資金最終避風港，因為美國是世界上唯一一個擁有6萬億美元刺激措施緩衝的主要經濟體，且大部份美國家庭及企業擁有穩健的資產負債表，強勁的就業市場及工資增長亦能抵銷商品價格上升的負面影響，支持經濟。

瑞銀報告指，俄烏戰事一旦緩和，美股或反彈3%；布蘭特期油若降至每桶85美元，股市將再上升2.5%。

企業消息方面，美國證交會(SEC)據報正調查特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)及其弟Kimbal Musk，去年涉嫌違反內幕交易規則一案。馬斯克去年11月在社交媒體上發起投票，詢問網民他應否出售10%持股；而在此前一日，Kimbal剛開始了其累計出售1.08億美元Tesla股票的行動。

個人電腦生產商戴爾(Dell)截至1月28日止第四財季收入按年增15.9%至279.92億美元；純利大跌99.83%至200億美元；經調整每股盈利1.72美元，遜預期；毛利率亦跌2.8個百分點至20.07%。戴爾指，去年11月把其持股逾8成雲業務公司VMware分拆，令期內稅率增12.9個百分點至39.6%，令每股盈利減少約19美仙。

戴爾指，即使疫情帶動個人電腦需求，但零件短缺使該企無法應付強大需求，加上供應鏈樽頸增加物流成本，為公司帶來挑戰，其首席營運官Jeff Clarke料供應鏈樽頸將在今季持續，但料銷售仍能達257億美元，高過預期，其股價跌10.15%。

人造肉生產商Beyond Meat截至去年底止第四財季收入按年倒退1.23%至1億美元；虧損擴大至8,037.1美元，去年同期為2,507.7美元；經調整後每股虧損1.27美元，遠遜預期的虧損71美仙；期內毛利率亦跌10.78個百分點，至14.14%。該企料今年收入將介乎5.6億至6.2億美元，低過預期。行政總裁Ethan Brown表示，上季行業競爭增加，惟市場並未擴大，但料今年增長將恢復，因為旗下產品與麥當勞、肯德基、及百事公司合作。該企股價跌12.79%。