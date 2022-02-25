4隻新股同日遞表　健身應用程式Keep傳集資39億

Keep原計劃赴美上市，惟基於中美兩國於去年收緊上市監管，故改道至香港掛牌，市傳其計劃集資3億至5億美元(約23.4億至39億港元)。高盛及中金任聯席保薦人。

據初步招股文件，該公司2021年平均月活躍用戶達3,440萬名，按年增長約16%；用戶鍛煉次數約17億次；平均月度訂閱會員數按年大增逾七成至約330萬；會員滲入率亦按年增力3.1個百分點兀9.5%。

去年首三季虧損擴大至24.57億元人民幣(下同)，2020年同期蝕14.64億元，主要受股份為基礎的薪酬開支和可轉換可贖回優先股影響。若撇除相關因素，按非國際財務報告準則計量，經調整淨虧損為6.95億元，2020年同期則為1 554.5萬元。收入11.59億元，按年增長41.28%，主因是自有品牌健身產品、會員及網上付費內容的收入增加。