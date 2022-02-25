4隻新股同日遞表 健身應用程式Keep傳集資39億
2022年02月25日 23:32
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新股市場雖然淡靜，但仍有不少企業申請在港上市。單計周五(25日)，合共4間公司齊齊遞表，其中內地智能健身平台Keep首次「入紙」，而遠東宏信(03360)分拆的宏信建設發展、尚未有盈利生物科技公司禾木生物工程及醫療健康管理平台思派健康科技則是再度申請。
Keep原計劃赴美上市，惟基於中美兩國於去年收緊上市監管，故改道至香港掛牌，市傳其計劃集資3億至5億美元(約23.4億至39億港元)。高盛及中金任聯席保薦人。
據初步招股文件，該公司2021年平均月活躍用戶達3,440萬名，按年增長約16%；用戶鍛煉次數約17億次；平均月度訂閱會員數按年大增逾七成至約330萬；會員滲入率亦按年增力3.1個百分點兀9.5%。
該公司上市前曾進行9輪融資，投資公司紀源資本(GGV Capital)為最大機構投資者，持有上市前16.14%股份；軟銀(SoftBank)持股10.39%；騰訊控股(00700)則持有1.94%。
去年首三季虧損擴大至24.57億元人民幣(下同)，2020年同期蝕14.64億元，主要受股份為基礎的薪酬開支和可轉換可贖回優先股影響。若撇除相關因素，按非國際財務報告準則計量，經調整淨虧損為6.95億元，2020年同期則為1 554.5萬元。收入11.59億元，按年增長41.28%，主因是自有品牌健身產品、會員及網上付費內容的收入增加。